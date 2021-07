Dead Space : Le créateur du jeu original s'exprime sur l'annonce du remake

Les rumeurs disaient vrai. Jeudi dernier, en conclusion d'un EA Play Live assez court et sage, Electronic Arts balançait enfin le premier teaser de ce que les fans d'horreur espéraient : un nouveau Dead Space. L'un des créateurs de la saga a réagi publiquement.

Quand on revient à une licence comme celle-là, il faut s'attendre à ce que ceux qui l'ont initiée ait quelque chose à dire. Glen Schofield n'est pas n'importe qui. Le premier Dead Space est son bébé. Il en est le producteur du temps où il travaillait chez EA Redwood Shores/Visceral Games, avec son comparse Michael Condry, quant à lui co-réalisateur, avec qui il partira plus tard fonder Sledgehammer Games.

L'annonce de Dead Space, remake supervisé par Motive Studios, il voulait évidemment en parler avec ses followers sur les réseaux sociaux.

"Directing the original Dead Space was one of the highlights of my career. Excited to see what the EA @MotiveStudio team does with it!"