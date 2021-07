EA Play Live : Dead Space revient sur PS5, Xbox Series X|S et PC, vidéo et premières infos

Dès qu'il est question des rumeurs liées à l'industrie vidéoludique, une expression qui revient souvent est "il n'y a pas de fumée sans feu." Et comme les joueurs qui suivent l'actualité viennent de le voir, la fumée de la rumeur du retour imminent de Dead Space vient de se transformer en feu pendant l'EA Play Live.

À lire aussi : Electronic Arts dépose un brevet pour vous faire jouer plus longtemps

Des rumeurs affirmaient depuis plusieurs semaines qu'Electronic Arts préparait en secret l'annonce d'un nouveau Dead Space et que ce dernier avait de fortes chances d'être annoncé pendant l'EA Play Live de ce soir. Et une fois de plus, ces rumeurs avaient vu juste.

En effet, l'éditeur américain a bel et bien profité de son événement de ce soir pour révéler ce nouveau titre. Et comme la rumeur l'indiquait également, il n'est pas question d'une suite, mais d'un remake développé par EA Motive.

Pour le moment, les informations au sujet du jeu son relativement peu nombreuses. L'éditeur américain a cependant précisé que le jeu était uniquement destiné aux consoles nouvelle génération (PS5 et Xbox Series X|S) ainsi qu'au PC. Le jeu original a été "complètement reconstruit" de manière à proposer une expérience "plus profonde et plus immersive."

Le même, mais en mieux ?

Toujours selon EA, le jeu utilise le moteur Frostbite et propose des graphismes à "s'en décrocher la mâchoire." L'éditeur parle aussi "d'améliorations apportées au gameplay" tout en faisant en sorte de "faire honneur à l'original." Le géant américain évoque aussi une "histoire et des personnages améliorés." C'est vague, mais il va falloir se contenter de ça pour le moment. En ce qui concerne le scénario du jeu, EA présente le pitch ainsi :

Simple ingénieur chargé de réparer l'USG Ishimura, un gigantesque vaisseau spatial, Isaac Clarke va vite comprendre que les choses ont très, très mal tourné. L'équipage a été massacré et infecté par un fléau extraterrestre... et Nicole, sa partenaire bien-aimée, est perdue quelque part à bord du vaisseau.



Uniquement armé de ses outils et de ses compétences scientifiques, Isaac va tenter de découvrir la cauchemardesque vérité qui se cache à bord de l'Ishimura. Pour y parvenir, il devra non seulement lutter pour sa survie face aux créatures hostiles appelées "nécromorphes," mais aussi préserver sa santé mentale en dépit des horreurs indicibles qui se dresseront sur sa route.

À l'heure où sont écrites ces lignes, Dead Space n'a pas encore de date de sortie annoncée. D'après Jeff Grubb, le journaliste qui avait révélé des informations sur cette annonce au début du mois, EA communiquera à nouveau prochainement sur le jeu.

Que vous inspire cette annonce d'un remake de Dead Space ? Auriez-vous préféré un Dead Space 4 ? Qu'attendez-vous du jeu ? Avez-vous des craintes (autre que celle d'avoir peur en jouant) ? Donnez-nous votre avis initial dans les commentaires ci-dessous.