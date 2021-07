Death Stranding multimillionaire, Kojima Productions commente le chiffre

Exclusivité PlayStation imaginée par Hideo Kojima, Death Stranding bénéficiait de bonnes conditions pour être un carton de ventes à sa sortie en novembre 2019. Il a cependant fallu attendre la fin du mois de juillet 2021 pour que les ventes de Death Stranding soient évoquées publiquement de manière officielle. Si Kojima Productions a visiblement fini par y trouver son compte, cela a pris du temps.

À lire aussi : Hideo Kojima : Son exclusivité Xbox exploiterait le Cloud

Death Stranding a passé le cap des cinq millions d'exemplaires vendus sur PS4 et PC. C'est par l'intermédiaire d'une interview accordée au site GamesIndustry.biz que Kojima Productions a annoncé la nouvelle. Selon Jay Boor, le responsable communication de Kojima Productions, ce résultat est satisfaisant :

Death Stranding étant le premier titre développé par Kojima Productions, du point de vue des ventes, il a plutôt bien marché. Au mois de mars 2021, Death Stranding s'est écoulé à plus de cinq millions d'exemplaires sur PlayStation 4 et PC. Cinq millions est évidemment un gros chiffre que de très nombreux jeux rêveraient d'atteindre. Il convient cependant de souligner que ce total a été atteint après des baisses de prix et autres promotions sur PS4 et PC. Comparer ce résultat à d'autres grosses exclusivités PlayStation récentes permet également de mesurer l'envergure du succès du jeu.

De quoi faire la fête ?

Sorti en juillet 2020, Ghost of Tsushima a atteint les 6,5 millions de jeux vendus sur la seule PS4 à la fin du mois de mars 2021. Marvel's Spider-Man : Miles Morales a quant a lui passé le cap des 4 millions de jeux vendus sur PS5 et PS4 en un peu plus d'un mois.

Le précédent jeu réalisé par Hideo Kojima, Metal Gear Solid V : The Phantom Pain, avait quant à lui passé les 6 millions d'exemplaires vendus à la fin de l'année 2015. Sorti le 1er septembre 2015, MGSV avait cependant bénéficié d'une disponibilité sur un plus grand nombre de plates-formes. Metal Gear Solid 4, sorti uniquement sur PS3, aurait lui aussi passé les 6 millions d'exemplaires vendus.

Outre ces comparaisons, d'autres éléments laissent entendre que les ventes initiales de Death Stranding n'ont pas été au niveau des attentes. En mars 2020, un insider réputé pour ses informations affirmait que Sony n'était absolument pas satisfait des ventes du jeu. Autre indicateur, Death Stranding était absent du Top 20 des ventes de jeux en France en 2019 alors qu'il s'agissait d'un des gros titres de cette année.

Si Death Stranding est loin d'être un bide, ses chiffres ne très certainement pas au niveau des attentes initiales de Sony et de Hideo Kojima lui-même. Avec l'arrivée de Death Stranding Director's Cut sur PS5 le 21 septembre prochain, les ventes du jeu devraient connaître un coup de boost. Reste à voir l'envergure de ce coup de boost.

Que pensez-vous des ventes de Death Stranding ? Vous attendiez-vous à un résultat plus élevé, plus rapidement ? Ce total est-il mérité selon vous ? Pourquoi le jeu a-t-il mis plus longtemps à se vendre selon vous ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.