Activision Blizzard : J. Allen Brack s'adresse aux employés suite à la plainte déposée cette semaine

Après le dépôt d'une plainte contre Activision Blizzzard enregistrée cette semaine et relayée par de nombreux médias, le groupe dirigé par Bobby Kotick est (une fois encore) pointé du doigt. La culture d'entreprise dépeinte par le document suscite l'émotion. Le président de Blizzard a réagi.

Dans un e-mail interne obtenu par le traqueur de mauvaises conditions de travail dans l'industrie, notre éminent confrère américain Jason Schreier, J.Allen Brack a tenu à s'exprimer sur la plainte déposée contre Activision Blizzard.

A la tête de la firme d'Irvine depuis 2019, l'ancien producteur exécutif de World of Warcraft a fait part de son émotion et semble décidé .

Blizzard president J. Allen Brack sent out an email to staff last night addressing the allegations from this week's explosive lawsuit, calling them "extremely troubling" and saying that he'd be "meeting with many of you to answer questions and discuss how we can move forward." pic.twitter.com/NsMV6CNdTE