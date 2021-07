Dragon Age viserait une sortie en 2023

Ce jeudi 22 juillet, l'EA Play Live était diffusé. Comme annoncé et comme vous avez pu le constater, nous n'avons rien vu ni appris sur Dragon Age qui passe totalement sous les radars depuis quelques mois.

À voir aussi : Revivez l'EA Play Live avec Battlefield 2042, Apex Legends et Dead Space ! (REPLAY)

Absent de l'EA Play Live pour laisser la place à GRID Legends ou encore Battlefield 2042, le prochain Dragon Age est encore bien mystérieux et ne se laisse pas facilement approcher. On sait que BioWare travaille d'arrache pied sur ce RPG médiéval-fantastique en plus de la licence Mass Effect tout en continuant de proposer du contenu sur le MMO Star Wars The Old Republic. Mais c'est tout. Et depuis l'annonce en 2018, rien de concret en dehors de concept arts et une courte bande-annonce.

Patience est mère de toutes les vertus

Toutefois, d'après VentureBeat et le journaliste Jeff Grubb, EA et BioWare prévoiraient de le commercialiser pour... 2023 ! La communication active devrait d'ailleurs selon lui débuter en 2022. Il va donc falloir prendre son mal en patience car nous ne somme pas près de voir du gameplay.

Si il s'agit pour l'heure d'une rumeur, cela n'a rien d'extraordinaire quand on connait un peu le calendrier de sortie de l'éditeur. Nul doute qu'il faut non seulement du temps mais aussi faire de la place à d'autres AAA.