EA Play Live : GRID Legends fait chauffer la gomme avec un trailer d'annonce

Codemasters revient sur le devant de la scène avec la licence Grid et plus précisément GRID Legends. Le titre se veut à la fois course pure tout en implémentant un côté FMV avec des séquences réelles.

Si vous étiez en manque de courses et de sensations fortes alors vous pourriez vraisemblablement accrocher à GRID Legends. Ce savant mélange entre gameplay et séquences en FMV s'annonce particulièrement intéressant.

Côté voitures, vous aurez le choix entre des voitures électriques, des muscles cars, des camions ou encore des voitures de courses de marques iconiques comme Aston Martin. Ce n'est pas tout de nombreux circuits sur pistes traditionnelles et urbains seront de la partie. Vous pourrez voyager à Londres ou encore Mouscou. Au total, 130 circuits seront présents.

Notons également que le mode Grid World Series sera présent. Ce mode mélangera prise de vues réelles tel un documentaire et phase de gameplay. Notons que l'acteur Ncuti Gatwa (Sex Education) sera de la partie.

Grid Legends est prévu pour 2022 sur PC, PS4, PS5 et Xbox One et Xbox Series sans plus de précisions pour le moment.