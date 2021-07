Marvel's Avengers se laisse jouer gratuitement quelques jours, mais pas partout en même temps

Marvel's Avengers n'a pas rencontré le succès espéré par Square Enix. Mais tel un super héros face à une situation compliquée, l'éditeur japonais n'a pas baissé les bras pour autant. Il continue d'essayer de trouver des moyens d'attirer de nouveaux utilisateurs dans son jeu-service et vient justement d'annoncer une opération destinée à recruter de nouveaux super héros virtuels.

Square Enix vient donc d'annoncer que Marvel's Avengers sera téléchargeable et jouable gratuitement sur PS5, PS4, PC (via Steam) et Stadia entre les 29 juillet et 1er août prochains. L'éditeur nippon explique qu'officiellement, cette opération promotionnelle a pour but de marquer le lancement permanent de la possibilité d'avoir plusieurs fois le même héros dans une équipe dans les missions en multijoueur. Ce qui signifie que les utilisateurs qui le souhaitent pourront partir en mission avec quatre Captain America par exemple.

Comme la liste indiqué ci-dessus le montre, les Xbox Series X|S et Xbox One ne sont par concernées par cette période d'essai gratuit. Square Enix indique cependant qu'une opération similaire est prévue sur les consoles Xbox. Mais malheureusement pour les utilisateurs de consoles Microsoft qui aimeraient essayer Marvel's Avengers, cette phase gratuite n'aura lieu que "dans les mois avenir." Pour eux, la patience est donc de mise.

Allez viens

Crystal Dynamics précise que pendant ce "week-end spécial," les joueurs PlayStation, Steam et Stadia auront accès au jeu complet (campagne Rassemblement, l'Initiative Avengers permanente, et les opérations de Kate Bishop et Hawkeye) via la boutique virtuelle de leur plate-forme de choix. Une fois cette période gratuite terminée, les personnes qui décident d'acheter le jeu conserveront leur progression et d'éventuels achats de DLC qu'ils auraient fait pendant ces quatre jours.

Comme indiqué précédemment, la prochaine expansion de Marvel's Avengers, intitulée Black Panther - War for Wakanda, est prévue pour le mois d'août prochain. Il sera intéressant de voir si cette opération promotionnelle va parvenir à gonfler durablement les statistiques du jeu développé par Crystal Dynamics.

