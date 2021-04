NetherRealm (Mortal Kombat, Injustice) travaillerait sur un jeu de combat Marvel

Au fil du temps, les super héros Marvel ont eu droit à plusieurs jeux de combat. Et dans l'inconscient collectif, qui dit jeu de combat Marvel dit Capcom. Mais à en croire une nouvelle rumeur, il se pourrait qu'Iron Man, Captain America, Spider-Man et les autres soient sur le point de changer de crèmerie.

À lire aussi : Mortal Kombat : Le film arrive en France... en VOD

La rumeur du jour vient de Daniel Richtman, insider réputé pour ses scoops venus du monde de divertissement. Dans un article posté sur sa page Patreon en novembre dernier récemment découvert par le site Stealth Optional, Daniel Richtman affirme que NetherRealm Studios, structure derrière les Mortal Kombat et Injustice, travaille actuellement sur un jeu de combat Marvel destiné à la PS5 et aux Xbox Series X|S. Toujours selon lui, la production du jeu a déjà débuté.

Comme toujours avec les rumeurs de ce genre, il est important de prendre les éléments évoqués ici avec des pincettes. D'autres informations précédemment diffusées laissent cependant penser qu'il pourrait y avoir du vrai dans les affirmations de Daniel Richtman. Tout d'abord, Ed Boon, le co-créateur de Mortal Kombat et patron de NetherRealm Studios, a déclaré l'année dernière que son studio ne travaillait pas que sur Mortal Kombat et Injustice et qu'ils avaient "d'autres choses au four."

Les planètes semblent alignées

De plus, ce même Ed Boon avait révélé à Game Informer en 2019 avoir déjà eu des discussions avec Marvel à propos de la création d'un jeu de combat. Il avait à ce propos ajouté qu'il adorerait pouvoir créer un jeu Marvel ainsi qu'un jeu Marvel vs DC. À propos de DC justement, certains pourraient penser que NetherRealm appartenant à Warner, la maison-mère de DC, il est impossible que Warner laisse son studio créer un titre lié à l'univers concurrent. Il convient cependant de rappeler que TT Games, studio appartenant lui aussi à Warner, a déjà créé plusieurs jeux LEGO Marvel.

Comme indiqué plus haut, en matière de jeux de combat, Marvel était jusqu'à présent rattaché à Capcom. L'éditeur japonais a par ailleurs commercialisé Marvel vs. Capcom : Infinite en 2017. Ce dernier n'ayant pas été particulièrement bien accueilli par la critique et le public, il n'est pas impossible d'imaginer que Disney, à qui appartient Marvel, a souhaité trouver un nouveau partenaire. Et le succès de la série des Injustice pourrait l'avoir incité à se tourner vers Ed Boon et compagnie.

Reste désormais à attendre une annonce officielle de la part des principaux intéressés (ou une fuite conséquente). Si un jeu Marvel made in NetherRealm est bel et bien en développement, il est possible de se demander quand il sera annoncé. Pourrait-il s'agir d'une annonce de 2021 ? Seul l'avenir le dira.

Que pensez-vous de cette rumeur ? Un jeu Marvel par NetherRealm est-il envisageable ou souhaitable selon vous ? Préféreriez-vous un jeu Marvel vs DC ? Ou que Capcom développe un nouveau Marvel vs Capcom ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.