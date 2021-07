Genshin Impact : Aloy (Horizon Zero Dawn) jouable gratuitement, en priorité sur PS5 et PS4

Entre miHoYo et Sony, c'est de toute évidence une affaire qui marche. En plus de proposer une version optimisée sur PS5 de son toujours très populaire Genshin Impact, le développeur chinois vient d'annoncer une collaboration in-game mêlant l'univers de son jeu à celui d'une des plus grosses licences des PlayStation Studios.

À peine la première extension "de grande ampleur" de Genshin Impact arrivée, que miHoYo tease déjà l'arrivée d'une autre mise à jour. En effet, le studio chinois vient de révéler que lorsque sortira la version 2.1 de Genshin Impact, Aloy, l'héroïne de Horizon Zero Dawn, rejoindra la liste de ses personnages jouables.

Et si Aloy sera utilisable dans toutes les versions du jeu, son statut de personnage PlayStation fait que les utilisateurs des consoles de Sony pourront la récupérer dans leur version de Genshin Impact avant les autres. En effet, Aloy "Salvatrice d'un autre monde" (personnage cinq étoiles) pourra être récupérée par les joueurs PS5 et PS4 (d'un niveau supérieur ou égal à 20) via la messagerie in-game à partir de la version 2.1.

Édition limitée

Les joueurs PC, Android et iOS devront quant à eux attendre la version 2.2 de Genshin Impact pour pouvoir la récupérer via la messagerie du jeu. À noter également que l'héroïne n'est pas le seul bonus tiré de Horizon Zero Dawn que les joueurs des versions PS5 et PS4 de Genshin Impact pourront récupérer. Un arc exclusif (quatre étoiles) pourra être obtenu durant les versions 2.1 et 2.2. À noter au passage que cette opération est limitée dans le temps d'une manière générale. Une fois la version 2.2 passée, Aloy ne pourra plus être récupérée.

L'artwork officiel présentant la version Genshin Impact de Aloy est disponible dans notre galerie ci-dessous. Pour rappel, Genshin Impact est un jeu Free-to-Play pouvant être téléchargé gratuitement (donc) sur PS5, PS4, PC et appareils iOS et Android. Depuis peu, le jeu est compatible cross-save, ce qui signifie qu'une partie lancée sur une plate-forme peut être poursuivie sur une autre.

Que pensez-vous de cette nouvelle collaboration ? Allez-vous en profiter ? Jouez-vous toujours à Genshin Impact ? Si non, pourquoi ? Si vous ne l'avez jamais essayé, ce crossover pourrait-il vous inciter à vous y mettre ? Videz votre sac dans les commentaires ci-dessous.