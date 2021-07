PS5 : La durée de l'exclusivité de Deathloop confirmée

En termes d'exclusivité, Deathloop est un cas vraiment particulier. Sur consoles, il ne sera disponible que sur PS5 à sa sortie. Mais sachant qu'il s'agit d'un jeu Bethesda, et que l'éditeur a été racheté par Microsoft après l'annonce de cette exclusivité, cette dernière n'est pas vouée à durer. Et on sait désormais combien de temps les joueurs Xbox devront attendre.

Comme prévu, Sony et Bethesda ont utilisé l'émission State of Play d'hier soir pour donner des nouvelles de Deathloop. Si l'essentiel de ces nouvelles étaient liées à une présentation de gameplay du jeu, une autre information importante au sujet du jeu a été donnée au cours du stream. Cette information, c'est la durée de l'exclusivité dont bénéficiera la PS5.

En effet, à la toute fin de la vidéo de présentation du gameplay de Deathloop diffusée hier se trouve une discrète mention qui lève le moindre doute quant à la longueur de la période au cours de laquelle la seule version console de Deathloop commercialisée sera la version PS5 :

Ne sera disponible sur d'autres consoles au moins jusqu'au 14/09/22.

Sachant que le titre développé par Arkane sortira sur PS5 et PC le 14 septembre prochain, 2021 donc, ce contrat d'exclusivité passé avec Sony a une durée d'un an.

À première vue, il peut paraître étonnant que Sony communique d'une manière si transparente au sujet de la durée d'une exclusivité dont une de ses consoles bénéficie. En effet, le constructeur japonais n'apporte généralement pas de précisions à ce sujet jusqu'à ce que les jeux concernés soient annoncés ailleurs.

Le nerf de la guerre

Même s'il ne s'agit que de suppositions de notre part, il ne serait pas surprenant que Microsoft ait demandé à ce que cette précision soit apportée dans la vidéo. Que cette information soit connue publiquement n'est en effet pas dans l'intérêt de Sony qui ne souhaite pas que des gens décident finalement d'attendre pour pouvoir jouer à Deathloop sur Xbox Series X ou via le Xbox Game Pass (où le jeu finira forcément par arriver étant donné que Bethesda appartient désormais à Microsoft).

À titre de comparaison, les joueurs ne savent toujours pas officiellement la durée de l'exclusivité de Final Fantasy VII Remake. D'autres accords d'exclusivité passés entre des tiers et Sony n'ont d'ailleurs jamais été rendus publiques (un certain J-RPG à succès a été concerné par un accord de ce genre).

Et on se souvient également que la pression populaire menée par les joueurs PlayStation des suites de l'annonce de l'exclusivité Xbox One de Rise of the Tomb Raider avait poussé Microsoft à révéler la durée de cette exclusivité peu après son annonce (ce qui n'avait pas vraiment fait ses affaires).

Que dites-vous de la durée de cette exclusivité ? Vous surprend-elle ? Comptez-vous vous procurer Deathloop sur PS5 ? Ou préférez-vous attendre une version Xbox qui ne manquera pas de venir dans un an ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.