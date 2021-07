Injustice : Le jeu de combat 100% héros DC transformé en film d'animation

En plus de rencontrer un succès indéniable sur consoles et PC, la licence Injustice a clairement réussi à se faire un nom au delà de la simple sphère des joueurs. Les deux premiers épisodes de la série ont par exemple eu droit à des adaptations en comics bien accueillies par le public et la critique. Et les choses ne vont pas en rester là.

À lire aussi : PS5-Xbox Series X : Des jeux Mortal Kombat et Injustice prévus

Le site du magazine américain The Hollywood Reporter rapporte que DC et Warner Bros. Animation préparent actuellement un long métrage d'animation adapté de la licence Injustice. Selon les premières informations diffusées à propos de ce nouveau projet, le film puise à la fois son inspiration des deux jeux Injustice ainsi que de Injustice : Gods Among Us : Year One, les comics faisant office de préquelle aux jeux écrits par Tom Taylor.

Toujours selon The Hollywood Reporter, le film se déroulera sur une version alternative de la Terre sur laquelle le Joker est, à l'aide d'une ruse, parvenu à pousser Superman à tuer Lois Lane. Fou de rage et de peine, Superman décide de régner sur Terre pour le bien de celle-ci. Cette situation pousse Batman et ses alliés à tenter de l'arrêter.

Y'a du monde dans la place

Histoire de donner une idée aux personnes intéressées de ce qui les attends en termes de personnages présents dans le film, la distribution américaine de ce dernier a d'ores et déjà été annoncée. Les personnes intéressées par ce dessin animé Injustice pourront donc y retrouver : Superman (interprété par Justin Hartley), Batman (Anson Mount), Joker (Kevin Pollak, qui prête également sa voix à Jonathan Kent), Wonder Woman (Janet Varney), Green Lantern (Brian T. Delaney), Nightwing et Aquaman (Derek Phillips), Catwoman (Anika Noni Rose), Green Arrow (Reid Scott, qui incarne aussi Victor Zsasz), Ra's al Ghul (Faran Tahir), Cyborg (Brandon Michael Hall), Harley Quinn (Gillian Jacobs), Mr. Terrific et Killer Croc (Edwin Hodge), Plastic Man (Oliver Hudson), Flash, Shazam et Mirror Master (Yuri Lowenthal), Captain Atom (Fred Tatasciore), Lois Lane et Rama Kushna (Laura Bailey) , Damian et Jimmy Olsen (Zach Callison), et enfin Mirror Master Soldier (Andrew Morgado).

Si certains noms vous disent quelque chose, c'est normal. Nombre de ces comédiens sont des habitués du doublage et il est parfois possible de les entendre dans des jeux vidéo. Laura Bailey a par exemple récemment marqué les esprits pour son interprétation d'Abby dans The Last of Us Part II. Yuri Lowenthal a de son côté prêté sa voix à Peter Parker dans Marvel's Spider-Man.

En Amérique du Nord, ce film d'animation Injustice sortira directement en vidéo à la demande et "home video" à l'automne prochain. À l'heure où sont écrites ces lignes, la sortie du film en France n'a pas encore été précisée.

Du côté des jeux vidéo, NetherRealm n'a pour l'instant pas annoncé d'Injustice 3. Des rumeurs affirment par ailleurs que le studio dirigé par Ed Boon planche actuellement sur un jeu de combat Marvel.

Que vous inspire cette annonce ? Un film Injustice peut-il vous intéresser ? Que pensez-vous de cette licence d'une manière générale ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.