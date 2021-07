Battlefield 2042 : Battlefield Portal, personnalisation de partie, nouvelles maps... TOUTES les infos

Battlefield 2042 fait partie des jeux les plus attendus de cette fin d'année et il se laisse découvrir peu à peu ses différentes expériences multijoueurs. Cette fois-ci, c'est un tout nouveau mode qui se dévoile à nous. Voici ce qu'il faut savoir.

Après une première présentation de Battlefield 2042 et plus précisément de son expérience "All out Warfare" où les modes Breakthrough et Conquêtes ont été montrés, les développeurs de Ripple Effect Studios, qui prêtent main forte à DICE, ont levé le voile sur une nouvelle expérience. Celle-ci se nomme sobrement : Battlefield Portal.

Changer les règles du jeu !

Qu'est-ce que le Battlefield Portal ? Une nouvelle manière de créer sa propre expérience de jeu, bien plus personnalisée. C'est le fameux Battlefield Hub qui fait tant couler d'encre depuis des semaines. Une "lettre d'amour" aux fans de la série d'après les développeurs.

Comment s'articule cette expérience ?

Ce Battlefield Portal peut-être utilisé depuis n'importe où. Vous avez une épiphanie soudaine dans le bus ? Il suffit de vous connecter sur le site (qui sera communiqué après la sortie de Battlefield 2042) pour définir l'expérience à laquelle vous souhaitez donner vie.

Que ce soit sur votre console, PC ou via votre téléphone ou tablette, il sera possible de paramétrer vos opérations comme bon vous semble. Les développeurs ont présenté une interface permettant de toute paramétrer.

Tout d'abord le choix du Battlefield. Vous êtes libre de faire un Battlefield 1942 versus Battlefield 2042 et ainsi y définir les armes, les véhicules, les modes de jeux et les maps. Les maps piochent dans le réservoir de Battlefield 1942 à BF 3, Bad Company 2 et BF 2042.

Vous pouvez donc y faire des versus improbables. Les soldats allemands de la Seconde Guerre mondiale contre des soldats modernes ou bien les opérateurs du volet à venir. Les développeurs de Ripple Effect Studios souhaitent proposer une aire de jeu où tout est paramétrable.

Les modes de jeux le sont. Il est possible de choisir une conquête normale jusqu'à 128 joueurs sur PC, PS5 et Xbox Series contre 64 sur PS4 & Xbox One ou une conquête "Small" à 58 joueurs ou bien partir sur un mode plus custom.

Toutes les maps du jeux sont disponibles. 7 au total + 6 maps remasterisées dont voici la liste :

Battle of the Bulge (Battlefield 1942)

El Alamein (Battlefield 1942)

Val Paraiso (Bad Company 2)

Arica Harbor (Bad Company 2)

Caspian Border (Battlefield 3)

Noshahr Canals (Battlefield 3)

Les différents niveaux ont été adaptés pour accueillir jusqu'à 128 joueurs. Cela porte le total de maps à 13 pour la sortie du jeu. Des expériences seront déjà créées par les développeurs pour se faire une idée du vaste terrain de jeu proposé.

Tout est modulable

Outre les maps, il est possible de choisir les armes à disposition. Vous pouvez choisir une faction qui n'a que des défibrillateurs et celle en face des couteaux. Il n'y a pas de limite. Que du sniper ? C'est possible. Uniquement à l'arme de poing ? Bien entendu. Que du fusil à pompe ? Pourquoi pas. Il est même possible de paramétrer les dégâts. Par exemple augmenter l'impact à la tête pour les snipers ou bien augmenter les dégâts au torse pour le fusil à pompe. Si vous souhaitez mettre toutes les armes hormis certaines, c'est faisable également. Cela est aussi valable pour les grenades, les mines et autres.

Les mêmes paramétrages s'appliquent pour les véhicules. Que des chars sur la map ? Que des hélicoptères ? Aucun véhicule ? Ou plus farfelu comme des avions de la Seconde Guerre Mondiale avec des avions de chasse ? Oui, et cela peut s'avérer épique. Faire la course en Humvees contre une Jeep Willy ? Si ça vous chante. En plus des modes et des véhicules, vous pouvez vous amuser avec les options de partie comme par exemple le nombre de joueurs par équipes ou bien la proportion de ces joueurs. Une team de 64 versus 64 ou bien 127 joueurs contre 1. Ou bien mettre ou non du tir ami ou l'aim assist. La météo peut être activée afin d'avoir ou non des événements comme des tornades, par exemple.

En substance !

Que ce soit les modes de jeu, les factions, les armes, les véhicules ou les options de partie les plus infimes, tout est réglable. Les développeurs ont n'ont pas imposé trop de limite aux joueurs. Ces derniers pourront ainsi laisser libre cours à leur imagination, avec du jeu à la carte.

Il sera possible de partager ses créations pour y faire jouer le plus grand nombre de joueurs ou bien au contraire les privatiser et partager le mot de passe pour n'y accéder qu'avec ses proches. À vous de voir, donc. Forcément, ce sera un bon point pour de la compétition ou de la scène E-sport pour y créer des tournois en ayant des paramètres permettant d'exclure des armes trop puissantes ou bien des véhicules.

Et les prochaines semaines ?

Début août, des joueurs identifiés comme des vétérans de la série pourront participer au "playtest technique" pour essayer le jeu et ainsi donner leurs retours. Enfin, avant le lancement, une Bêta ouverte sera déployée pour se faire une idée du potentiel de Battlefield 2042. Et bien entendu, ceux l'ayant précommandé pourront y jouer avec un peu d'avance.

Il reste désormais à découvrir le mode Hazard Zone regroupant des petits squads pour une expérience plus brève.

Un Battlepass sera présent à la manière de Call of Duty. Des contenus gratuits et payants pourront être débloqués. Pour la première année, 4 nouveaux spécialistes seront proposés à travers quatre Battlepass.

Prix et date de sortie :

Battlefield 2042 est prévu pour le 22 octobre prochain. Il sera proposé au prix de 59,99€ sur PC, PS4 et Xbox One et 69,99€ sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S. Une Gold Edition sera également de la partie pour 89,99€ sur PC et 99.99€ sur consoles. La version la plus onéreuse sera la Ultimate Edition à 109.99€ sur PC et 119.99€ sur consoles.