Battlefield 2042 : Absence de solo, contexte futuriste, armes, véhicules... TOUT ce qu'il faut savoir

Battlefield 2042 est le prochain volet de la célèbre saga FPS développée par les équipes de DICE. Nous avons pu avoir un aperçu du jeu et il faut avouer que cela annonce du très bon pour les fans en fin d'année. Voici donc toutes les informations à retenir que l'on a pu officiellement glaner jusqu'ici !

2042, le futur mais pas trop

Exit la Première et Seconde Guerre Mondiale. Cette fois-ci, nous prendrons un aller sans retour du côté d'un futur pas très lointain. Ce Battlefield se déroule, comme son nom l'indique, en 2042. Rien d'optimiste à l'horizon. Le monde tel qu'on le connait est au bord du précipice. Le manque de ressources essentielles mène les États-Unis et la Russie à entrer en guerre. C'est dans ce contexte politique tendu (et pas irréaliste, hélas...) que s'ouvre le prochain épisode de la saga de DICE.

De nouvelles expériences !

Nous avons pu voir deux modes sur les trois au total que compte Battlefield 2042. D'entrée, il convient d'annoncer que le titre ne contiendra pas de mode Campagne. Le mode Battle Royale ne sera pas présent non plus, du moins pour le moment, celui-ci n'a pas été évoqué. Le titre se tourne totalement vers le multijoueur et les développeurs tiennent à offrir trois expériences distinctes. Nous en connaissons deux. La première se nomme "All Out Warfare" et s'inscrit dans la continuité de la saga.

En effet, "All-out Warfare" se découpe en deux segments. Le premier est "Conquête", bien connu des mordus de la série. Cette année, ce sont 128 joueurs qui pourront s'affronter sur des maps gigantesques. Comme évoqué plus haut, deux camps s'affrontent, les USA et la Russie. Le but du jeu est tout simplement de contrôler le plus de territoires possibles et réduire ainsi le nombre de tickets de renforts (respawns) ennemis. Pour être plus précis, chaque équipe débute dans son quartier général et s'en va à la conquête des régions présentes, découpées en plusieurs territoires et objectifs à capturer. Plus vous en récupérez plus vous vous rapprochez de la victoire, sachant qu'il y a un nombre de réapparitions limitées : 1000 tickets par équipe pour ce mode. Il faudra donc en faire bon usage. Pour donner un ordre d'idées, cela ressemble à Foxhole dans la manière de gérer le front avec la prise de territoires.

"I want to breakthrough"

En plus de la "Conquête", on trouve le mode "Breakthrough". Dans ce dernier, un camp attaque et l'autre défend. Là aussi, cela pourra monter jusqu'à 128 joueurs. Les attaquants doivent capturer des objectifs pour avancer et les tickets de respawn sont ajoutés à chaque capture de territoire. Les défenseurs doivent quant à eux simplement éliminer les assaillants et ainsi faire baisser leur nombre de tickets. Bien entendu, si l'attaque échoue les défenseurs gagnent et inversement.

La deuxième expérience nommée "Hazard zone" se concentrera de son côté sur de petites escouades. D'après les développeurs, ce sera différent de ce à quoi la licence nous a habitués. Pour autant, il a été confirmé que ce n'est pas un mode Battle royale. Il faudra donc patienter encore un peu pour savoir de quoi il en retourne.

La dernière expérience quant à elle sera dévoilée lors de l'EA Play Live le 22 juillet 2021. Tout ce que l'on sait pour le moment la concernant c'est qu'elle est développée par DICE Los Angeles et qu'elle devrait être une "lettre d'amour aux fans de la série". D'accord.

Et les maps ?

Battlefield 2042 aura pour son expérience "All-out Warfare" 7 maps à la sortie. Autant de niveaux gigantesques dont la plus impressionnante est Breakaway - bien plus grande que la bien connue map El Alamein de Battlefield 1942, si vous voulez un point de comparaison.

Voici la liste des cartes :

Manifest : Située sur l'île de Brani à Singapore, les joueurs évolueront dans un port où les docks et les grues permettront une grande verticalité.

: Située sur l'île de Brani à Singapore, les joueurs évolueront dans un port où les docks et les grues permettront une grande verticalité. Kaleidoscope : Une grande ville sud-coréenne où la guerre fait rage entre les deux grandes puissances mondiales.

: Une grande ville sud-coréenne où la guerre fait rage entre les deux grandes puissances mondiales. Orbital : Basée à Kourou en Guyane française, cette map nous enverra batailler sur une base de lancement.

: Basée à Kourou en Guyane française, cette map nous enverra batailler sur une base de lancement. Discarded : Basée en Inde, ce niveau mettra en scène un gigantesque bateau démantelé où les recoins pour se cacher seront légion.

: Basée en Inde, ce niveau mettra en scène un gigantesque bateau démantelé où les recoins pour se cacher seront légion. Hourglass : Une ville basé au Qatar, celle-ci est soumise à une météo... capricieuse.

: Une ville basé au Qatar, celle-ci est soumise à une météo... capricieuse. Renewal : Basée en Egypte, cette ferme agricole futuriste offrira une zone de jeu assez vaste.

: Basée en Egypte, cette ferme agricole futuriste offrira une zone de jeu assez vaste. Breakaway : Cette map vous enverra en Antarctique où des les grandes puissances disposent de bases pour extraire des ressources précieuses.

Ces différents niveaux en plus d'être assez vastes, seront soumis aux conditions météorologiques assez violentes ou alors à des événements surprenants, comme sur le niveau Orbital où le lancement de la fusée présente pourra bien se passer... comme pas du tout. Attendez vous à des vents violents du côté de Doha à la manière de Mission Impossible : Ghost Protocol.

Des conditions climatiques extrêmes :

En plus des grands niveaux, beaucoup d'entre elles ont des événements durant les parties. Par exemple, Hourglass subira une tempête de sable qui aurai pour conséquence de plonger le niveau dans l'obscurité. Orbital quant à elle aura une fusée prête au lancement et celle-ci pourra décoller mais... malheureusement entraîner un événement tragique.

En bref, les maps sont vivantes et les développeurs ont poussé le concept de Levolution à son paroxysme pour une immersion toujours plus grande.

Entre tradition et modernité !

Battlefield 2042 va garder ses classes habituelles, mais tout en agrémentant la chose avec ce que l'on appelle des spécialistes. Comme dans un Call of Duty Black Ops, vous devrez choisir un personnage et utiliser ses capacités spéciales. Il est bon de noter que les spécialistes ne sont pas limités en termes d'armes, dans le sens où ils peuvent jouer avec toutes celles disponibles.

Le titre aura 10 Spécialistes à sa sortie. 4 d'entre eux ont été dévoilés :

Wikus "Casper" Van Daele : Issu de la classe "Éclaireur", il a le camouflage type du sniper. Son trait spécial est un drone de reconnaissance. Il a également un détecteur de mouvements.

: Issu de la classe "Éclaireur", il a le camouflage type du sniper. Son trait spécial est un drone de reconnaissance. Il a également un détecteur de mouvements. Webster Mackay : Issu de la classe "Assaut", il a le look typique du bon soldat. Agile dans ses mouvements, il possède un grappin lui permettant d'atteindre différents points de hauteur dans les niveaux.

: Issu de la classe "Assaut", il a le look typique du bon soldat. Agile dans ses mouvements, il possède un grappin lui permettant d'atteindre différents points de hauteur dans les niveaux. Maria Falck : Issue de la classe "Support", elle fait office de médecin avec son pistolet permettant de récupérer de la santé, elle pourra réanimer ses coéquipiers abattus.

: Issue de la classe "Support", elle fait office de médecin avec son pistolet permettant de récupérer de la santé, elle pourra réanimer ses coéquipiers abattus. Pyotr "Boris" Guskovky : L'ingénieur par excellence, ce dernier pourra mettre à disposition une tourelle automatique permettant de soutenir les troupes.

Voilà donc un échantillon de ce que proposera le jeu. Il faudra attendre la liste complète pour voir ce dont nous réserve DICE concernant les spécialistes. En espérant un équilibrage juste afin de ne pas se retrouver avec une classe "cheatée".

Les véhicules, le nerf de la guerre :

Côté moyens de locomotion, voici ce que nous réserve Battlefield 2042 :

AH-64GX Apache : Un hélicoptère bien connu des amateurs de la série. Biplace, permettant un soutien aux troupes au sol avec une force de frappe importante.

: Un hélicoptère bien connu des amateurs de la série. Biplace, permettant un soutien aux troupes au sol avec une force de frappe importante. SU-57 Elon : Non, ce n'est pas une réplique d'Elon Musk. C'est avant tout un avion de chasse supersonique qui va donner lieu à des affrontements plutôt musclés.

: Non, ce n'est pas une réplique d'Elon Musk. C'est avant tout un avion de chasse supersonique qui va donner lieu à des affrontements plutôt musclés. E6-JGR Recon : Un char léger pouvant accueillir tout une escouade permettant aussi bien de la reconnaissance que du combat avec son canon léger.

Nous ne doutons pas de la présence de chars, bien évidemment. Ces véhicules seront essentiels, surtout pour des maps aussi grandes avec autant de joueurs sur le théâtre des opérations.

Et les armes mon Colonel ?

Tout comme pour les véhicules, nous avons eu droit à un léger aperçu de l'arsenal. Pour ceux qui peuvent avoir peur du côté futuriste, ne vous inquiétez pas : les armes restent dans les canons actuels. On trouve aussi bien des AR que des LMG ou SMG. Vous pourrez les customiser, évidemment. Ne vous attendez pas à des armes supersoniques, des lasers et autres joyeusetés SF. Cela reste actuel sans tomber dans les stéréotypes futuristes.

Elles seront d'ailleurs customisables durant les parties et vous permettront ainsi de vous adapter à tout type de situation.

Et les prochains mois ?

Début juillet, des joueurs identifiés comme des vétérans de la série pourront participer au "playtest technique" pour essayer le jeu et ainsi y donner leur retour. Ensuite, le 22 juillet prochain, l'EA Play Live permettra de découvrir la nouvelle expérience multijoueur développée par les équipes de DICE Los Angeles. Le Hazard Zone devrait aussi faire une apparition par la suite. Enfin, avant le lancement, une bêta ouverte sera déployée pour se faire une idée du potentiel de Battlefield 2042. Et bien entendu, ceux l'ayant précommandé pourront y jouer avec un peu d'avance.

Un Battlepass sera présent à la manière de Call of Duty. Du contenu gratuit et payant pourront être débloqués. Pour la première année, 4 nouveaux spécialistes seront proposés à travers 4 Battlepass.

Et la PS4 / Xbox One dans tout ceci ?

Le titre arrivera également sur les consoles de génération précédente. Pour le moment, nous savons que Battlefield 2042 ne pourra accueillir que 64 joueurs sur PS4 et Xbox One et la taille des maps sera réduite.

Prix et date de sortie :

Battlefield 2042 est prévu pour le 22 octobre prochain. Il sera proposé au prix de 59,99€ sur PC, PS4 et Xbox One et 69,99€ sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S. Une Gold Edition sera également de la partie pour 89,99€ sur PC et 99.99€ sur consoles. La version la plus onéreuse sera la Ultimate Edition à 109.99€ sur PC et 119.99€ sur consoles.