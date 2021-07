Netflix Game : Un accord pour proposer les jeux PlayStation ?

Dans la foulée d'un article de Bloomberg annonçant que les plans de Netflix pour le jeu vidéo deviendraient très clairs l'an prochain, un journaliste et dataminer y est allé de ses investigations. Et cela a payé.

La rumeur dit que Netflix ajoutera à son service une section jeux vidéo en 2022. Et plusieurs éléments déterrés dans l'application iOS du service par Steve Moser, rédacteur en chef de TheTapeDrive et contributeur de MacRumors, ont tendance à éveiller la curiosité.

Il dit avoir trouvé, en plus du nom de code de cette fonctionnalité gaming, des illustrations en lien avec PlayStation.

Netflix's gaming feature has a current working name of "Shark" and is represented by this image in their iOS app: a shark fin. Could an image of PS5 controllers and Sony's Ghost of Tsushima (director's cut coming Aug. 20th) indicate a partnership with $SONY? Cc @HedgeyeComm $NFLX pic.twitter.com/FLghlRlu20 - Steve Moser (@SteveMoser) July 15, 2021

La fonctionnalité de jeu de Netflix porte le nom de travail actuel de « Shark » et est représentée par cette image dans leur application iOS : un aileron de requin. Une image des contrôleurs PS5 et du Ghost of Tsushima de Sony (le Director's Cut sort le 20 août) pourrait-elle indiquer un partenariat avec SONY ?

Une image de Ghost of Tsushima et la DualSense : il n'en faut pas plus pour imaginer que la plateforme de SVoD, déjà en cheville avec Sony Pictures Entertainment depuis avril dernier, ait une connivence avec Sony Interactive Entertainment. En clair, cela laisse entendre que des jeux PlayStation pourraient passer par ce "Netflix Gaming".

La chose paraît plausible au regard des vélléités du japonais d'aller voir ailleurs, en particulier sur PC. Plus surprenant quand on pense au PlayStation Now. Qui sait ce que la firme californienne, qui a recruté Mike Verdu comme vice-président du game devlopment, prépare réellement. Réponse probable dans quelques mois. Peut-être.

