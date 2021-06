Sonic Prime : Du concept art de la série Netflix fuite

Cela fait plusieurs mois que les fans de Sonic et les sérivores savent qu'une nouvelle série animée contant les aventures du hérisson bleu et ses amis est en chantier chez Netflix. Grâce à un artiste imprudent, on a désormais une petite idée du style de cette série intitulée Sonic Prime.

Sonic est décidément sur tous les fronts en ce moment. Après le tournage de son second long métrage hollywoodien, l'annonce de plusieurs nouveaux jeux et la diffusion du concert célébrant son 30e anniversaire, le hérisson pressé fait cette fois parler de lui par l'intermédiaire d'une fuite concernant sa nouvelle série animée, Sonic Prime.

Avant de se raviser et de supprimer ce qu'il avait mis en ligne pour des raisons évidentes, un artiste répondant au nom de Patrick Horan a posté sur sa page Artstation du concept art de Sonic Prime sur lequel il a travaillé (propos relayés par le site Nintendolife) :

Voici du concept art que j'ai peint pour la série Netflix Sonic Prime. J'étais responsable du nettoyage de la disposition et des couleurs. Les poses et les designs des personnages étaient déjà faits.

Des indices sur l'histoire ?

Comme il est pour le moins ardu de faire disparaître des choses une fois qu'elles ont été publiées sur Internet, ces artworks ont continué de se répandre sur la toile après leur suppression d'Artstation par Patrick Horan. Les plus intéressés/curieux peuvent par ailleurs les retrouver dans notre galerie ci-dessous.

Pour info, Patrick Horan a travaillé par le passé sur diverses séries animées comme la version récente de l'Inspecteur Gadget. Et pour ce qui est de Sonic Prime, il est aux dernières nouvelles question d'une série en 24 épisodes fruit de la collaboration entre Netflix, WildBrain (Bob Le Bricoleur, Inspecteur Gadget, Tempête de Boulettes Géantes) et Man of Action Entertainment (Ben 10, Les Nouveaux Héros).

À l'heure où sont écrites ces lignes, Sonic Prime n'a pas encore de date de diffusion précise. Netflix a simplement indiqué que la série est prévue pour 2022.