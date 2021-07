PS5 : Codemasters contraint de désactiver temporairement le Ray Tracing dans F1 2021

La capacité des consoles de nouvelle génération d'exploiter la technologie du Ray Tracing est très régulièrement mise en avant par leurs constructeurs. Si certains studios parviennent d'ores et déjà à exploiter le Tay Tracing dans leurs productions PS5 et Xbox Series X|S, la chose apparaît comme plus compliquée pour d'autres. Le cas dont il est question aujourd'hui en est la preuve.

Codemasters vient d'annoncer sa décision de désactiver temporairement le Ray Tracing dans la version PS5 de F1 2021. Cette désactivation s'est faite via le premier patch majeur du jeu, la mise à jour 1.04, diffusée hier par l'éditeur britannique. Sur le site officiel du jeu, Codemasters explique sa décision ainsi :

PlayStation 5 uniquement : Nous sommes au courant de problèmes d'instabilité au sein du jeu en rapport avec le Ray Tracing touchant un nombre limité d'utilisateurs sur PS5. Nous avons par conséquent pris la délicate décision de le désactiver temporairement pour favoriser la stabilité du jeu. Nous avons pour objectif de le réactiver aussi vite que possible et donnerons des nouvelles à ce sujet le moment venu.

Reculer pour mieux tracer

Il est intéressant de voir que Codemasters a pris la décision de désactiver le Ray Tracing chez tous les joueurs PS5 alors que le problème ne concerne selon lui "qu'un nombre limité d'utilisateurs." Il apparaît en tout cas que cette technologie liée à l'éclairage va rester présente sur les versions Xbox Series X et PC de F1 2021 pendant que Codemasters cherche à résoudre le problème de stabilité présent dans la version PS5 de son jeu de course. Et malheureusement pour les joueurs PS5, il ne donne pas d'idée de la durée d'indisponibilité du Ray Tracing dans leur version du jeu.

À noter que la deuxième modification majeure apportée par le patch 1.04 du jeu concerne un bug qui touchait visiblement toutes les versions de F1 2021. En effet, le patch corrige un problème de sauvegarde corrompue obtenue après avoir modifié la livrée de sa voiture depuis le QG MyTeam. L'éditeur récemment racheté par Electronic Arts précise que les sauvegardes corrompues par ce bug pourront à nouveau être utilisées après l'installation du patch 1.04.

Joueurs PS5, avez-vous rencontré des problèmes de stabilité en jouant à F1 2021 ? Codemasters fait-il le bon choix de désactiver le Ray Tracing chez tous les utilisateurs selon vous ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.