PlayStation travaillerait sur de "multiples portages PC" de ses jeux, mais pas de Bloodborne

Sony Interactive Entertainment s'est depuis peu mis à proposer des portages PC de certaines de ses grosses exclusivités PS4. Si le constructeur japonais a d'ores et déjà confirmé que d'autres portages de ce type sont à venir, une nouvelle source insiste sur leur nombre. Et affirme connaître l'identité d'un titre qui n'en fera pas partie.

À lire aussi : PS5 : Sony met-il le Japon et ses créateurs de côté ? Jim Ryan répond

La rumeur du jour concernant les portages PC de jeux PlayStation à venir vient du compte Twitter de Lance McDonald, un joueur spécialisé dans le datamining et le modding de jeux développés par FromSoftware. Dans une série de tweets publiés plus tôt cette semaine, Lance McDonald s'est exprimé au sujet de ces portages et de la présence ou non d'une version PC de Bloodborne parmi eux. Selon lui, les nouvelles ne sont pas bonnes pour les joueurs PC qui souhaitent pouvoir s'essayer à cette exclusivité PS4 réputée :

If Bloodborne gets announced for PC, I'd love to smugly say "I secretly knew all about this!" but it would be a lie. I am aware of multiple upcoming PC ports of PlayStation exclusive games, but sadly none are Bloodborne. However I still have hope it'll just come out of nowhere.