SteamPal : Valve prépare un PC de jeu portable façon Switch

Début mai, le patron de Valve avait quelque peu étonné son monde en suggérant que d'ici la fin de l'année il y aurait un probable rapprochement avec l'univers des consoles. Il semblerait qu'on ne ne soit pas au bout de nos surprises.

À voir aussi : TEST de Mass Effect Legendary Edition : Un remaster qui fait honneur à la légende ?

Valve travaillerait sur une console de jeu portable baptisée SteamPal. Intrigué par les découvertes du fondateur de SteamDB Pavel Djundik dans les changements récents du code de Steam, qui suggérait que le nom correspondait à une manette, Sam Machokovech d'Ars Technica a mené l'enquête. Plusieurs sources "proches du dossier" lui ont confirmé que l'entreprise de Gabe Newell développait ce nouvel appareil en secret depuis un certain temps.

Nintendo Steam

Selon l'article, SteamPal, dont le nom est susceptible de changer et qui est lié aux noms de codes Neptune trouvés sur Steam, serait un PC portable tout en un avec un gamepad intégré et écran tactile. Une Nintendo Switch-like made in Valve, en quelque sorte, si tant est qu'on considère que la Switch est la seule machine que l'on peut emporter avec soi qui ait jamais été conçue et qu'on oublie, entre autres, la tentative d'Alienware avec le Concept UFO dévoilé en 2020.

Toujours à l'état de prototype, SteamPal aurait un profil plus large que celui de la console de Nintendo permettant d'avoir davantage d'options en matière de contrôles. Un dock serait proposé pour une connexion à des écrans et moniteurs via USB-C.

Après une Steam Machine qui a fait choux blanc mais un Valve Index qui a rencontré son public, les parents de Steam ont semble-t-il un nouveau challenge en tête. Mais comme toujours, les plans peuvent changer et Valve n'a jamais eu de remords lorsqu'il est question de report ou d'annulation.