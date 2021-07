TEST du Recon 500 de chez Turtle Beach : Un casque multiplateforme classique mais efficace

Ce n'est pas la première fois sur Gameblog que nous avons officiellement l'occasion de tester un produit de chez Turtle Beach, un constructeur américain basé dans l'État de New York qui a été racheté par Roccat en 2019. Pour cette première, nous eu la possibilité de tester le Recon 500 qui a l'avantage d'être entièrement multiplateforme. Voilà ce que l'on peut en dire après plus d'une semaine complète d'utilisation.

Le Recon 500 se décline en deux coloris : noir - assez classique et passe partout - et en camo "arctique" - qui ne sera clairement pas au goût de tous mais a le mérite d'exister. C'est le noir que nous avons reçu pour notre essai. Il s'agit d'un modèle filaire, équipé d'un câble entièrement tressé d'une longueur de 1,3m histoire d'être à l'aise. Comme indiqué précédemment, le design est assez classique et ne viendra pas révolutionner le genre. Il propose une structure entièrement en plastique et son arceau propose une garniture en mousse pour améliorer le confort sur le haut du crane. Notons au passage que celui-ci convient très bien aux grosses têtes et surtout aux gens pourvus de lunettes (on sait qu'ils sont nombreux). Après plusieurs heures sur la tête on ne ressent pas cette pression désagréable sur les temps ou les oreilles comme il arrive parfois. Plus important encore son poids plume (moins de 400 grammes) en fait un casque de choix pour les longues sessions. Assez modeste et sans fioriture seul le logo Turtle Beach sur la tranche supérieure viendra rompre les tons sombres du casque.

Simple et pratique

Notons enfin pour conclure sur le choix des matériaux et le design que le constructeur a fait le pari des coussinets en tissus, permettant en été d'éviter la transpiration excessive après plusieurs heures d'utilisation. La simplicité du casque se retrouve aussi dans une connectique ultra basique qui n'a plus rien à prouver : le 3.5mm alias la prise jack. Nous avons testé la chose sur PC et sur Nintendo Switch et bien entendu l'utilisation est particulièrement simple.

Une bonne qualité audio

Le casque possède des haut-parleurs Eclipse de 60 mm qui viennent selon les dires du constructeur séparer les fréquences hautes et basses pour offrir une scène sonore avec plus de détails. Il en résulte en effet un spectre sonore assez large, avec des aigues particulièrement clairs. Les basses quant à elles, manquent un peu de souffle et de présence, comme c'est souvent le cas avec les casques milieu de gamme. On soulignera quand même l'absence de saturation de basses et l'effet explosif à outrance que l'on peut parfois trouver sur les casques dans cette gamme de prix (80 euros).

Un microphone qui fait le job

Nous avons testé l'ensemble sur des films mais aussi et surtout en jeu avec notre bon vieux Hunt Showdown qui réclame des casques de particulièrement haute qualité aussi bien pour l'immersion que pour la victoire. Résultat, le casque est très convaincant même si l'on ne retrouve évidemment pas une richesse de spectre comme sur des modèles un peu plus chers. Plus qu'honorable, pour ce prix c'est même très efficace.

Que serait un casque gaming sans son microphone ? Cette fois celui-ci se montre même assez bluffant avec une voix limpide et claire. Très clairement, le Recon 500 n'a rien à envier à la concurrence de coté ci. Entièrement détachable, il permet de profiter uniquement du casque à la volée. On regrette quand même la difficulté de savoir quand le micro est activé ou non puisqu'il n'y a pas de LED ou autre source d'indication.

x x x x x EN RÉSUMÉ ASSEZ CLASSIQUE... MAIS EFFICACE Le Recon 500 est pour sa gamme de prix (79 euros) un casque de bonne facture qui manquera surement un peu de panache en terme de design, notamment à cause du tout plastique, mais qui propose tout de même de bonnes performances audio. Avec des haut-parleurs de bonne facture et un microphone très honorable, on se retrouve avec un casque milieu de gamme avec plus de qualités que de défauts sur la tête. Un bon choix, donc, qu'il est difficile de regretter.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Une qualité audio indéniable.

Un bon microphone B.

Bon rapport qualité/prix.

Confortable sur les oreilles. Le tout plastique.