Les nouveaux programmes de 2026 se font jour. Chaque plateforme de SVOD a dévoilé les grosses nouveautés de son line-up annuel, à l'instar de Netflix, Prime Video ou encore Apple TV. Cette dernière va faire revenir une série qui plaît beaucoup avec, en plus, un très beau casting. La nouvelle saison se dévoile en image avec un trailer qui donne tout de suite le ton.

Vous allez avoir envie de regarder cette série Apple TV

Ces dernières années, la psychothérapie s'est fait une jolie place sur le petit écran. On pensera à The Patient avec Steve Carell sur Disney+, ou encore à En thérapie, une production française en deux saisons diffusée sur Arte. Eh bien, depuis 2023, Apple TV a également son titre représentatif qui casse les codes. Il s'agit de Shrinking, la comédie dramatique qui a valu à son acteur phare, Jason Segel, plusieurs nominations aux Golden Globes.

Après deux saisons aussi décalées que frappantes par leur lucidité, Jason Segel (How I Met Your Mother) retrouvera son personnage de Jimmy Laird, psychothérapeute plus honnête que jamais avec ses patients. Apple TV lui assure du soutien à l'écran avec un casting de haute volée. Harrison Ford (Indiana Jones) reviendra lui aussi pour cette saison 3, rempilant dans le rôle du docteur Paul Rhoades. Nous aurons aussi l'occasion de découvrir le père de Jimmy, incarné par Jeff Daniels (The Newsroom). Enfin, le trailer dévoile la présence de Michael J. Fox (Retour vers le futur), qui en a visiblement gros sur le cœur.

Quand sortiront les épisodes de la saison 3 de Shrinking ?

La saison 3 de Shrinking sortira en exclusivité sur Apple TV. Elle comptera 11 épisodes en tout, disponibles à un rythme hebdomadaire à partir du 28 janvier et jusqu'au 8 avril 2026 :

28 janvier : Épisode 1

4 février : Épisode 2

11 février : Épisode 3

18 février : Épisode 4

25 février : Épisode 5

4 mars : Épisode 6

11 mars : Épisode 7

18 mars : Épisode 8

25 mars : Épisode 9

1 er avril : Épisode 10

8 avril : Épisode 11