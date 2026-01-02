Pour bien démarrer 2026, Disney+ accueille en ce début janvier du très lourd avec un film légendaire et de l'intégrale d'une série cultissime, qui ont tout deux marqué leur époque.

2026 vient tout juste de débuter, mais les plateformes SVOD n'ont pas le temps de s'appesantir pour garnir leur catalogue de contenus pour les abonnés. Dans le domaine, Disney+ voit déjà les choses en grand pour le mois de janvier, avec un programme particulièrement chargé. Il est notamment question d'un nouveau film par jour, mais aussi de plusieurs séries, tant nouvelles que de retour pour une nouvelle saison, ou alors disponibles dans leur intégralité. À ce propos, depuis hier sont justement disponibles deux très gros programmes sur la plateforme aux grandes oreilles.

Retour vers des légendes pas si mortes du cinéma et des séries sur Disney+

En attendant les plus gros morceaux du programme de janvier 2026 sur Disney+ que sont Thunderbolts* côté films, et Wonder Man côté séries, respectivement à venir le 31 et le 28 janvier, le programme du début du mois n'est clairement pas dénué d'intérêt pour la plateforme de Mickey et compagnie. Pour marquer le début de la nouvelle année, celle-ci a en effet mis à disposition de ses abonnés deux gros ajouts.

D'une part, Disney+ a en effet accueilli Retour vers le Futur premier du nom, un film absolument légendaire sorti en 1985, à tel point qu'il aura droit à une trilogie, que l'on va d'ailleurs pouvoir (re)voir avec grand plaisir sur la plateforme au fil du mois. Pour rappel, cette saga retrace les folles aventures de Doc Brown et Marty McFly à travers le temps à bord de la célèbre DeLorean capable de voyager dans le passé ou le futur.

L'autre gros ajout de ce début de mois de janvier 2026 sur Disney+ se trouve du côté des séries, avec là encore un ajout de taille : l'intégrale de la série principale The Walking Dead. Débutée en 2010 sur AMC, il s'agit pour rappel d'une adaptation des comics éponymes de Robert Kirkman, mettant en scène Rick Grimes et un groupe de survivants dans un terrifiant cadre d'apocalypse zombie. Il est ainsi possible de (re)voir l'intégralité des 11 saisons (de qualité certes assez inégale au fil des années) qui jalonnent cette histoire dès aujourd'hui sur Disney+.