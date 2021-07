Sonic Colors Ultimate en 60 fps, oui, mais pas sur Switch

À la fin de la semaine dernière, nous partagions avec vous une nouvelle bande-annonce de Sonic Colors : Ultimate dans laquelle SEGA détaille les améliorations apportées sur les consoles actuelles à ce titre sorti initialement sur Wii. Comme il était cependant possible de le prévoir, toutes les plates-formes ne seront pas logées à la même enseigne.

Nintendo of America vient d'uploader sur sa chaîne YouTube officielle une version mise à jour de la bande-annonce de Sonic Colors : Ultimate diffusée la semaine dernière. Cette nouvelle vidéo, qui se concentre uniquement sur la version Nintendo Switch du jeu, montre que cette dernière devra logiquement se contenter d'améliorations plus modestes que les versions du jeu tournant par exemple sur Xbox Series X ou PC.

Là où la bande-annonce originale parlait de "60 fps, éclairage modernisé, graphismes améliorés et une résolution 4K," la bande-annonce Switch évoque simplement "l'éclairage modernisé et les graphismes améliorés." La console de Nintendo ne pouvant pas aller au delà du 1080p en mode console de salon et du 720 en mode portable, le fait que la 4K soit absente du jeu sur Switch n'est pas étonnante.

Gotta go fast, mais pas trop

En revanche, les joueurs Switch pouvaient espérer que leur version atteindrait elle aussi les 60 fps. Mais comme l'indique cette nouvelle vidéo, cela ne sera pas le cas. Si la chose n'a pas encore été explicitée par SEGA, il faut tout de même s'attendre à ce que Sonic Colors : Ultimate tourne en 30 fps sur Nintendo Switch.

Comme indiqué précédemment, Sonic Colors Ultimate sortira le 7 septembre prochain sur PS4, Xbox One, Switch et PC (via l'Epic Games Store).

Cette situation vous surprend-elle ? De telles limitations pourraient-elles vous faire pencher sur une version autre que la version Switch ? Ou la possibilité de pouvoir jouer en mode portable prime-t-elle sur le reste ?