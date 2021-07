Sonic Colors Ultimate détaille ses nouveautés et le retour de Metal Sonic

Faute d'avoir pu livrer à temps le nouvel épisode de Sonic, SEGA fêtera les 30 ans de sa mascotte supersonique en ressortant du placard Sonic Colors, via un portage réhaussé et sous-titré Ultimate pour l'occasion. Et parce qu'on n'a pas tous les jours trente ans, l'ex-constructeur arrive les bras chargés de cadeaux.

À voir aussi : Sonic : Revivez l'excellent concert symphonique des 30 ans en intégralité

À deux petits mois de sa sortie, Sonic Colors Ultimate liste en vidéo les nombreux ajouts sur lesquels pourront compter les joueurs invités à la fête. En plus de l'affichage en 4K et d'une animation à 60 images par seconde, les esthètes de la course pourront profiter d'un éclairage retravaillé, un ajout pas forcément évident lorsque l'on file à toute berzingue à travers des décors colorés.

Carton d'invitation

30 ans, le bel âge, et celui des réconciliations : ce portage profitera ainsi de la présence de Metal Sonic, le rival aperçu pour la première dans Sonic the Hedgehog 2 en 1991, qu'il faudra ici affronter via le nouveau mode Rival Rush. Notre héros pourra également être customisé via des accessoires à débloquer en récoltant les Jetons parsemés ici et là, histoire de faire grimper quelques statistiques.

Et quitte à proposer des améliorations, SEGA annonce aussi un remapping des commandes, ainsi que la présence de checkpoints salvateurs grâce à la présence de ce cher Tails, qui ira repêcher les joueurs avant de perdre une vie. Et parce que la musique, dans un Sonic, c'est important, les musiques de Sonic Colors Ultimate ont fait l'objet d'un remix intégral, histoire que la fête soit totale.

Sonic Colors viendra fêter les 30 ans du hérisson bleu le 7 septembre prochain sur PC, PS4, Xbox One et Switch.