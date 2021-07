Psychonauts 2 répond au "problème" de la difficulté avec un mode invincible

Presque aussi vieux que le jeu vidéo lui-même, le débat récurrent sur la difficulté s'invite régulièrement dans l'actualité, que ce soit pour reprocher à certains studios leur engagement, ou simplement parce qu'un joueur n'a pas voulu se remonter les manches. Qu'à cela ne tienne : le studio Double Fine semble avoir trouvé une façon bien à lui de régler la question.

Réussirez-vous à terminer le très imminent Psychonauts 2 ? La réponse est OUI, pour peu que vous sachiez tenir une manette et appuyer au bon moment sur les boutons qu'elle affiche. Si les premières aventures psychologiques de Razputin ne faisaient clairement pas partie des jeux les plus difficiles que l'histoire ait connu, le studio de Tim Schafer affiche aujourd'hui son envie de voir 100% des joueurs aller au bout de l'aventure.

Comment ? Tout simplement en proposant un mode "Invincible" qui se passe d'explications. Double Fine a profité d'une discussion lancée par le compte Twitter Xbox pour le préciser :

If you beat Psychonauts 2 with the invincibility toggle on, you still beat P2. https://t.co/OinBv1nuNr - Double Fine (@DoubleFine) July 9, 2021

Si vous terminez Psychonauts 2 en ayant activé l'invincibilité, vous avez quand même terminé Psychonauts 2.

Dans un style qui n'appartient qu'aux équipes du père Schafer, le compte de Double Fine s'est également fendu d'un petit tacle des familles, anticipant ainsi certaines critiques :

All people should be able to enjoy games. All ages, all possible needs. It's an ongoing and important process for our industry and a challenge we need to met.



End of the day? We want you to have fun, to laugh, to experience a story that affects you. On whatever terms you want. - Double Fine (@DoubleFine) July 9, 2021

"Euh, excusez moi, j'ai battu L'Épéiste Super Balèze sans me faire toucher et dans la difficulté maximale, et si vous n'avez pas fait ça, je ne vous respecte pas. Comment pouvez-vous donner votre avis si vous n'avez pas six diamants dans le mode Tir Pan Pan ?"



Super mec, tu es siiiiiii cool.



Tout le monde devrait pouvoir s'amuser sur un jeu, à tous les âges, dans toutes les situations. C'est une démarche importante pour notre industrie, et un défi qu'il nous faut relever. Au final, nous voulons que vous vous amusiez, que vous riiez, et que l'histoire vous touche. Peu importe comment.

Voilà qui devrait en rassurer certains et en piquer d'autres au vif. Mais avant de sauter sur votre clavier pour nous faire part de votre avis forcément tranché, n'oubliez pas que personne n'a été blessé durant le développement du jeu. Vraiment.

Psychonauts 2 sera disponible le 25 août prochain sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC, pour les rageux et les autres.