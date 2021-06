Psychonauts 2 : Un développement sans Crunch

Les conditions de travail, cela peut jouer sur la santé des employés, leur productivité mais aussi sur l'image que peut renvoyer une société au grand public. Et il devient important de préciser qu'aucun développeur n'a été blessé ou abusé durant le développement.

Un peu avant sa sortie, en pleine euphorie d'un accueil critique unanime, on apprenait que Ratchet & Clank Rift Apart avait été conçu sans épuiser ses équipes. Nous voici à quelques semaines de l'arrivée de Psychonauts 2. Et s'il nous fait patienter depuis un long moment, il a été annoncé en 2015 et reporté à plusieurs reprises, il a lui aussi ce mérite. Du moins selon Kevin Johnson, producteur chez Double Fine.

Fun fact: Psychonauts 2 has had no crunch



The team has been amazing and I'm proud to have been a part of something so special that's been made in the schedule we set forth. I think you'll have fun too. 😄