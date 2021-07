Abandoned : Blue Box nous donne (vraiment) rendez-vous pour dévoiler son jeu de survie

C'est ce qui s'appelle jouer au chat et à la souris. Ou avec les nerfs des joueurs, c'est au choix : depuis le premier teasing du mois d'avril dernier, le mystérieux Abandoned n'en finit pas de nous promettre la lune, en nous donnant rendez-vous, avant de se rétracter sous la pression. Mais cette fois, c'est sûr : les planètes sont alignés. Enfin... peut-être.

Va-t-on enfin savoir ce qui se cache derrière le jeu d'horreur et de survie à la première personne dans un univers religieux particulièrement hostile de Blue Box ? Après avoir passé un temps certain à expliquer que leur nouvelle licence n'avait rien à voir avec la série Silent Hill, de près ou de loin, les néerlandais avaient préféré repousser le lancement d'une application qui permettra peut-être de lever les derniers doutes.

Quelque peu sous pression, le directeur du studio Hasan Kahraman avait laissé la pression redescende pour annoncer l'arrivée d'une application destinée à héberger quelques bandes-annonces du jeu d'horreur (oui, tout ça pour ça). L'arrivée des vacances ayant visiblement calmé les ardeurs de certains, Blue Box nous donne désormais rendez-vous, et sans teaser cette fois :

We're excited to announce that the Abandoned Trailers App will be available to preload free of charge for all PS5 users on July 29 with the introduction available on August 10 followed by the first trailer later in August.