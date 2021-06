PS5 : Les développeurs d'Abandoned teasent... et s'excusent aussi sec

On avait découvert en avril dernier via le PlayStation Blog qu'un jeune studio néerlandais préparait un jeu de survie réaliste exclusif à la PS5. Encore mystérieux, ce projet a fait parler de lui ces dernières heures, pour de mauvaises raisons...

Ils ont voulu jouer au jeu du teasing. Et si l'on a bien parlé de Blue Box Game Studios, ils n'en sont pas ressortis vraiment gagnants. Alors que les premières séquences en temps réel son attendues pour le 20 juin, Abandoned a voulu exciter les foules avec une énigme.

Guess the name:



Abandoned = (First letter S, Last letter L). Reveal closing in... #PS5 #Exclusive - BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 15, 2021

Devinez le nom : Abandoned = (Première lettre S, dernière lettre L). La révélation se rapproche.

Sachant que des soupçons de proximité avec Hideo Kojima avaient été allumés, et aussi vite démentis, les internautes ont commencé à associer le nom de Silent Hill.

On rappelle la description donnée par le réalisateur du jeu, Hasan Kahraman : un jeu de survie et d'horreur en forêt à forte orientation cinématographique, dans lequel on incarne un certain Jason Longfield, amnésique et où chaque élément de gameplay est traité avec réalisme. Rien ne semble laisser penser un rapport avec la colline silencieuse de Konami.

Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Et cela a pris un peu d'ampleur. Pas ce que voulait le studio venu démentir une nouvelle fois :

We wanted to set things straight. We have no relations with Konami. Silent Hill is owned by Konami. We do not have any relations with Hideo Kojima. It was never our intention to tease the name as Silent Hill. We sincerely apologize for this. - BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 15, 2021

While we can't reply to each and everyone of you, we wanted to genuinely apologize. We are confident that you will enjoy the game reveal. We just ask for a little more patience! And yes... the VO is done by top VO talents, so forget about the teaser! - BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 15, 2021

Nous voulions mettre les choses au clair. Nous n'avons aucune relation avec Konami. Silent Hill appartient à Konami. Nous n'avons aucune relation avec Hideo Kojima. Nous n'avons jamais eu l'intention de taquiner le nom de Silent Hill. Nous nous en excusons sincèrement.



Bien que nous ne puissions pas répondre à chacun d'entre vous, nous voulions sincèrement nous excuser. Nous sommes convaincus que vous apprécierez la révélation du jeu. On demande juste un peu plus de patience ! Et oui... la VO est faite par les meilleurs talents de la VO (sic), alors oubliez notre teasing !

Bizarre, vous avez dit bizarre ? Bon, on va attendre bien sagement de voir où nous emmène Abandoned. Et ensuite on pourra CAUSER.