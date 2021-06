Silent Hill, Kojima, etc. Le patron de Blue Box se montre pour répondre aux rumeurs

À force de s'amuser à teaser, à brouiller les pistes ou à créer de faux studios (avec leurs faux patrons), Hideo Kojima a fini par faire des fans de ses jeux de véritables complotistes. Ce que le game designer japonais n'avait certainement pas prévu, c'est que ses multiples manipulations finiraient pas causer des dommages collatéraux.

À lire aussi : Hideo Kojima : Sony aurait refusé son prochain jeu

Blue Box Game Studios planche actuellement sur Abandoned, un jeu de survie cinématographique à la première personne annoncé sur PS5 en avril dernier. Le problème pour le studio indépendant, c'est qu'un grand nombre de joueurs est persuadé qu'Abandoned est en fait le nouveau Silent Hill et que Hasan Kahraman, le patron de Blue Box Game Studios, est un énième alias de Hideo Kojima. Malgré les démentis du petit studio, cette confusion fait tant de bruit qu'elle a poussé Hasan Kahraman a sortir de l'ombre.

Dans une vidéo récemment postée sur le compte Twitter de Blue Box Game Studios, un Hasan Kahraman clairement fatigué/désabusé tente de mettre un terme une fois pour toutes aux rumeurs et aux spéculations :

Quick message from Hasan: pic.twitter.com/1oVeaMvu3w - BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 22, 2021

Salut tout le monde,



Ici Hasan Kahraman, je souhaitais simplement faire une courte vidéo destinée à me montrer, à prouver que je suis une vraie personne...



Je ne suis pas associé à Hideo Kojima, je ne suis pas un acteur, je ne travaille pas sur Silent Hill. Je souhaitais simplement vous montrer mon visage et que j'existe vraiment.



J'espère que nous ferons une session de questions-réponses très bientôt. Nous devons simplement déterminer quand elle aura lieu et nous parlerons davantage à ce moment là.

Un studio dépassé par les événements

Initialement, le coup de projecteur médiatique que ces rumeurs et cette association supposée à Hideo Kojima et à Silent Hill lui ont donné semblait ravir Blue Box Game Studios. Ce dernier a en effet joué avec la ferveur des fans de Hideo Kojima et de la série de Konami. Avant de tenter de clarifier publiquement la situation il y a quelques jours.

Le hic, c'est qu'à force de voir des éditeurs et développeurs démentir des informations pourtant véridiques, les joueurs ne croient plus ce type de déclarations. Et certains d'entre eux se sont lancés dans une chasse au trésor dont le but est de confirmer que Blue Box Game Studios est bel et bien une société écran imaginée par Kojima pour teaser son projet de jeu Silent Hill créé en collaboration avec Konami.

C'est justement parce que la chose a pris une telle ampleur, et peut-être parce que Hideo Kojima et Konami ne voient pas d'un très bon oeil d'être associés à tort à Blue Box Game Studios et à la promotion de son projet, que Hasan Kahraman a décidé d'intervenir publiquement. Cela étant dit, il est plus que probable que ce message ne suffise pas à convaincre certains que toute cette situation n'est pas l'oeuvre d'un énième coup marketing du patron de Kojima Productions.

Et à ceux qui douteraient encore, il convient de rappeler que Blue Box Game Studios ne vient pas d'être créé. En 2015, le studio avait lancé puis annulé un Kickstarter lié à un projet de jeu d'horreur intitulé Rewind.

Que vous inspire cette situation ? Pensez-vous que, dans un premier temps, Blue Box a eu tort de jouer avec la hype des fans de Hideo Kojima et Silent Hill ? Croyez-vous le démenti de Hasan Kahraman ou êtes-vous de ceux qui sont persuadé que tout ceci est en fait une complexe manigance ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.