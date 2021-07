Death Stranding sur PS5 : Hideo Kojima pas d'accord avec la mention Director's Cut

À la rentrée, une nouvelle version de Death Stranding sera disponible pour les possesseurs de PS5. Une nouvelle version qui avance un terme dont le patron de Kojima Productions n'est pas friand.

Lorsque l'on réédite un même jeu avec du contenu en plus, on a souvent le choix du nom. Les Complete Edition l'emportent souvent, et d'autres fois on se retrouve avec des jeux de mots amusants. Il y a aussi le cas des Director's Cut. Ce terme emprunté au cinéma, utilisé pour des jeux comme le premier Resident Evil, on le retrouvera pour Ghost of Tsushima Director's Cut, mais aussi Death Stranding Director's Cut.

Son origine, Hideo Kojima a voulu la rappeler à ses fans, sur Twitter. Et l'homme dont le corps est composé à 70% de films en profite pour expliquer que ce n'est peut-être pas sa décision.

1/2

A director's cut in a movie is an additional edit to a shortened version that was either released reluctantly because the director did not have the right to edit it, or because the running time had to be shortened. pic.twitter.com/nqih9BQ6wm