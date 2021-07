Kojima et Xbox : Les négociations auraient passé un cap important, les dernières rumeurs

Le feuilleton du rapprochement entre Xbox et Kojima Productions continue. Et à en croire de nouveaux bruits de couloir, les choses continuent de bien se passer. Si bien, que Microsoft avance rapidement dans ses préparatifs destinés à faciliter la tâche à Hideo Kojima et compagnie.

Une fois n'est pas coutume, les derniers détails concernant les négociations entre Hideo Kojima et Xbox viennent de Jeff Grubb, le journaliste du site américain VentureBeat. D'après les dernières informations glanées par ce dernier auprès de ses sources ayant connaissance de la situation, Hideo Kojima et Microsoft ont signé une lettre d'intention. Cette étape clé signifie que les deux partis sont tombés d'accord d'une manière générale. Reste désormais à finaliser les conditions de l'accord d'édition et à laisser les avocats s'occuper des détails.

Toujours selon Jeff Grubb, il apparaît désormais peu probable que les négociations échouent. Microsoft est par ailleurs tellement confiant vis-à-vis de la concrétisation de ce contrat, qu'il a déjà commencé les préparatifs destinés à fournir à Hideo Kojima ce dont il aura besoin pour créer son nouveau jeu. Comme nous vous l'indiquions il y a quelques jours, le recrutement de Kim Swift, développeuse expérimentée et ancienne de Google Stadia, est lié à cette démarche.

La tête dans les nuages

En ce qui concerne le jeu derrière ce partenariat, Jeff Grubb avoue que peu de personnes savent en quoi il consiste à l'heure actuelle. Selon ses informations, l'idée derrière cet accord est de permettre à Hideo Kojima d'exploiter la technologie du cloud de Microsoft pour laisser libre cours à sa créativité et non pas de valider un concept de jeu proposé au préalable.

Pour ceux qui se poseraient la question, il n'est pas ici question d'un rachat de Kojima Productions par Microsoft. Rien ne permet par ailleurs d'affirmer à l'heure actuelle que Microsoft compte investir dans le studio de Hideo Kojima. De plus, Kojima Productions devrait pouvoir, s'il le souhaite, continuer à développer des jeux pour d'autres plates-formes en parallèle à ce nouveau projet pour le compte de Xbox.

Les informations diffusées par Jeff Grubb sont généralement fiables. Il convient malgré tout de les prendre avec des pincettes en attendant une confirmation du partenariat de la part des deux camps. Le fait que Phil Spencer continue de mettre en avant la mascotte de Kojima Productions sur sa désormais célèbre étagère pousse cependant à croire que les choses sont sur la bonne voie.

Que pensez-vous de ces dernières rumeurs ? L'association entre la créativité de Hideo Kojima et les possibilités offertes par le cloud vous paraissent-elles alléchantes ? Sur quelles thématiques aimeriez-vous que le célèbre game designer se penche dans son prochain titre ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.