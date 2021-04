Hideo Kojima : Sony aurait refusé son prochain jeu

Nous vous en parlions il y a peu, un rapprochement aurait bien eu lieu entre Microsoft et Kojima Productions. Cette rumeur fait de nouveau parler d'elle, et cette fois elle donne des détails concernant ce deal qui semblerait être de plus en plus probable. Mais est-ce un deal "par défaut" ? Voyons ceci de plus près...

En effet, selon l'insider du nom de Shpeshal_Ed, invité au podcast Xbox Era, Hideo Kojima aurait dans un premier temps, été voir Sony pour évoquer son prochain titre. Mais, à sa surprise (on peut l'imaginer) la société tokyoïte aurait décliné l'offre du célèbre game designer et donc de ce futur potentiel partenariat, jugeant les ventes de Death Stranding "décevantes".

Xbox à la rescousse de Kojima ?

Toujours d'après cet insider, Hideo Kojima aurait ensuite été en pourparlers avec Google / Stadia, car il se dit que son prochain jeu profiterait en grande partie du cloud (jeu dans le nuage). Mais c'est finalement avec Microsoft que les discussions auraient été les plus avancées, puisqu'on parle désormais d'un accord qui serait quasiment finalisé. Une annonce en ce sens devrait d'ailleurs arriver sous peu...

Nous vous en parlions d'ailleurs il y a peu, Shinkawa avait indiqué que le prochain titre du studio devrait être annoncé très bientôt. Wait & see donc.

