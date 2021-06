Sonic : Revivez l'excellent concert symphonique des 30 ans en intégralité

Comme nous vous l'indiquions hier, Sonic vient de fêter ses 30 ans (et donc les 30 ans de la sortie du tout premier Sonic The Hedgehog sur Mega Drive). Parmi les différentes festivités organisées par SEGA pour marquer le coup se trouvait un concert symphonique célébrant les musiques des jeux de la série. Bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'événement "en direct," la VOD est disponible.

SEGA a donc diffusé hier le concert Sonic 30th Anniversary Symphony au cours duquel les musiques qui ont accompagné les aventures de Sonic pendant ces trente dernières années ont été passées en revue pendant environ deux heures. Et pour faciliter la tâche des retardataires, nous vous proposons de regarder, et surtout écouter, l'intégralité du concert via notre lecteur vidéo ci-dessus.

Contrairement à ce qu'il serait possible de penser de loin, ce concert ne s'est pas focalisé sur les musiques des jeux Sonic les mieux reçus par la critique et les joueurs. Les bandes-originales des jeux Sonic ayant toujours bénéficié d'un certain niveau de soin, même les jeux Sonic les plus ratés, comme le célèbre Sonic The Hedgehog de 2006, sont ici représentés.

Deux salles, deux ambiances

En termes de programme, le Sonic 30th Anniversary Symphony est découpé en deux parties. Au cours de la première partie, des arrangements symphoniques des bandes-originales des jeux Sonic, 2D et 3D, sont joués par le FILMharmonic Orchestra de Prague.

La seconde partie du concert est quant à elle dédiée à des performances plus "rock" de musiques de jeux Sonic de l'ère 3D jouées par Crush 40 et Tomoya Ohtani. Sonic Adventure 2 ayant quant à lui fêté ses 20 ans hier, le rappel du concert avait une saveur toute particulière...

Force est de constater que l'ensemble est une véritable réussite, que l'on apprécie les jeux Sonic ou non (bien évidemment, l'effet du concert sera décuplé chez les fans du hérisson pressé). Le Sonic 30th Anniversary Symphony est clairement à consommer sans modération.

Les V.O. dispos aussi

Et pour ceux qui souhaiteraient pousser la célébration musicale de l'histoire de Sonic plus loin, il convient de souligner que SEGA vient de mettre en ligne sur Apple Music, Spotify et Amazon Music les bandes-originales (dans leurs versions Mega Drive) de Sonic The Hedgehog 1 et 2 composées par Masato Nakamura.

Cela étant dit, maintenant que l'intégralité de ce concert a été mise à disposition des joueurs et des mélomanes du monde entier, votre serviteur espère que SEGA mettra prochainement en ligne le concert diffusé au Japon il y a quelques mois pour ses 60 ans.

Qu'avez-vous pensé de ce concert ? Et d'une manière générale, que pensez-vous des musiques entendues dans les jeux Sonic ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.