State of Play : SIFU annonce le report de sa sortie sur PS5 et PS4 via une nouvelle vidéo

Plus tôt cette année, SIFU a créé la surprise pendant un State of Play. Sony et Sloclap, qui ont bien conscience que le jeu a créé un petit buzz, ont profité de ce State of Play estival pour donner de ses nouvelles. Et ces dernières ne sont pas totalement bonnes.

Sony vient donc de diffuser une nouvelle bande-annonce de SIFU au cours du State of Play de ce soir. Focalisée sur le "Fight Club," cette vidéo met évidemment en avant le système de combat du jeu (le trailer précise que les angles de caméra ont été modifiés pour les besoins de sa mise en scène).

Comme indiqué précédemment, SIFU est le nouveau jeu de Sloclap, le studio indépendant derrière Absolver. Dans ce jeu d'action à la troisième personne, le joueur incarne un jeune étudiant en Kung-Fu en quête de revanche.

Ainsi va la vie

À noter que SIFU dispose d'un système original de vie. Après un combat perdu, le joueur peut retenter sa chance. Mais cela n'est pas sans conséquence. En effet, l'avatar du joueur vieilli un peu entre deux tentatives. Et comme la vie n'est malheureusement pas éternelle, il arrive un moment où le parcours initiatique se termine, et où il faut recommencer. C'est dur, mais c'est comme ça.

Malheureusement pour ceux qui attendent SIFU avec impatience, cette nouvelle bande-annonce a également servi à annoncer que le jeu sortira plus tard que prévu. Et ce, aussi bien sur PS4 que sur PS5. Initialement prévu pour 2021, SIFU sortira finalement "début 2022" sur les deux consoles de Sony. D'ici là, il y a fort à parier que le jeu aura droit à de nouvelles bandes-annonces.

