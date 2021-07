Une PS5 montrée à l'envers... dans une publicité Sony, la vidéo

En décembre dernier, Hermen Hulst, le président des Sony Worldwide Studios, avait beaucoup fait parler et généré une certaine hilarité en postant une photo sur son compte Twitter sur laquelle il était possible de voir que sa PS5 était posée à l'envers dans son meuble. De toute évidence, cette petite bourde n'a pas motivé Sony pour faire plus attention aux images de sa nouvelle console qu'il diffuse.

La nouvelle insolite du jour vous est offerte par Sony. En effet, sur son compte Twitter officiel, le géant de l'électronique a posté aujourd'hui une nouvelle publicité. Dans cette dernière, il est possible de voir un père raconter une histoire à son fils pour l'aider à l'endormir. Cette histoire lui a été inspirée par ses parties de God of War (PS4) sur PS5. Jusque là, rien d'anormal.

Si cette vidéo interpelle, c'est parce que lorsqu'elle montre le père en train de jouer à sa console, cette dernière est placée... à l'envers. Bien évidemment, la chose a fait rire et n'a pas manqué de faire parler sur Twitter. Et sans surprise, Sony a rapidement supprimé son tweet. Une marque qui ne se sert pas correctement de ses propres appareils, ça fait mauvais genre comme dirait l'autre.

Circulez, y'a rien à voir !

Comme nous avions envisagé un tel déroulement des choses, nous avons sauvegardé la vidéo et nous vous proposons de la regarder jusqu'à plus soif ci-dessus. Pour rappel, lorsque Hermen Hulst a posté une photo de sa PS5 posée à l'envers sur son compte Twitter, le tweet a rapidement été effacé par le principal intéressé. Et lorsque la photo est réapparue, la zone montrant la PS5 avait "curieusement" été coupée.

Il est en tout cas étonnant de voir que Sony ne contrôle pas plus étroitement les images de sa console qu'il diffuse. D'autant plus que l'expérience de jeu made in Sony est au coeur de la publicité dont il est question aujourd'hui. La raison de cette bourde réside peut-être dans le fait qu'il s'agissait d'une publicité réalisée pour le compte de Sony et non pas de la division PlayStation directement. Quoi qu'il en soit, la chose n'est pas très grave. Cela fera simplement une bonne anecdote à raconte.

Que vous inspire cette bourde ? Pensez-vous que Sony devrait rebondir dessus et s'en amuser ? Ou faire comme si elle n'avait jamais existé ? Comment une telle chose peut se produire selon vous dans une société de l'envergure de Sony ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.