PS5 : Le président des Sony Worldwide Studios poste une vidéo... de sa console posée à l'envers

Il serait a priori possible de croire que les responsables des constructeurs de consoles sont au point en ce qui concerne la manière d'utiliser et de placer ces dernières. Et pourtant, il arrive malgré tout que même le cordonnier ne place pas ses chaussures sur le bon pied.

Le fait divers amusant du jour, relayé par le site britannique VGC, est l'oeuvre de Hermen Hulst, l'actuel président des Sony Worldwide Studios. Au cours du weekend dernier, celui est également le co-fondateur de Guerrilla Games, a posté une vidéo de son chat visiblement très intéressé par Bugsnax tournant sur son écran via sa PS5.

Si cela n'a rien d'extraordinaire à première vue, les internets étant après tout "made of cats," un détail de cette vidéo a très vite attiré l'attention de nombreux internautes. En effet, il apparaît que le ponte de Sony Interactive Entertainment joue avec sa PS5 posée à l'envers.

Sans surprise, les internautes n'ont pas manqué de faire remarquer l'erreur et de s'en amuser (mention spéciale à l'internaute qui a comparé cette situation aux toutes premières PlayStation qui devaient parfois être posée à l'envers pour fonctionner correctement).

Hermen Hulst s'est lui même rendu compte de sa bourde et a supprimé sa vidéo avant de republier une version zoomée ne permettant pas de voir la PS5 à l'envers. Une capture d'écran de la version originale de la vidéo est disponible dans notre galerie ci-dessous.

Erreur de design ?

Pour rappel, l'installation de la PS5 nécessite l'utilisation d'un socle fourni avec la machine. Ce socle, qui se clipse à la console lorsqu'elle est placée à l'horizontale, permet de stabiliser la PS5. Pour la défense de Hermen Hulst, le lecteur de disques de la console de Sony est plus visible lorsque la console est placée à l'envers.

Mais utiliser la console ainsi impliquerait donc d'insérer les jeux ou films à l'envers. Cette situation laisse donc entendre que Hermen Hulst n'utilise pas sa console pour jouer à des jeux physiques (ou regarder des DVD/Blu-Ray)... À l'heure où sont écrites ces lignes, le patron des Sony Worldwide Studios ne s'est pas exprimé au sujet de sa petite erreur.

Que pensez-vous de cette situation ? Vous surprend-elle ? Avez-vous vous aussi fait la même erreur que Hermen Hulst ? Estimez-vous que Sony n'a pas été suffisamment clair en ce qui concerne le placement de la console à l'horizontale ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.