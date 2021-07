GTA Online : Rockstar annonce que des Jobs seront bientôt retirés du jeu

Depuis le lancement de Grand Theft Auto Online en octobre 2013, Rockstar Games n'a eu de cesse que d'ajouter du contenu dans la partie multijoueur en ligne de GTA V. Mais de toute évidence, l'éditeur américain souhaite commencer à optimiser sa manière d'utiliser l'espace occupé par GTA Online.

Rockstar Games vient de publier un article sur le Rockstar Newswire concernant le début d'un nouvel événement dans GTA Online. Cet événement consiste en l'arrivée de nouvelles Maps de Survie dans le jeu-service lié à Grand Theft Auto V. Mais là n'est pas la seule chose qui attirer l'attention dans cet article. En effet, en toute fin de texte, l'éditeur fait une révélation qui risque de faire parler les joueurs de GTA Online les plus assidus :

À partir de cet événement, nous allons commencer à retirer des Jobs individuels afin de faire de la place pour des mises à jour à venir. Au fil du temps, ces Jobs iront et viendront de manière cyclique tandis que nous continuons à ajouter du contenu dans le jeu.

De la place pour quoi ?

Cette annonce signifie que les premiers Jobs qui vont être supprimés de Grand Theft Auto Online pourront potentiellement revenir par la suite de manière temporaire lorsque d'autres Jobs seront retirés du jeu.

GTA Online (et GTA 5) étant clairement la poule aux oeufs d'or de Rockstar Games, le géant américain va bien évidemment continuer d'exploiter et d'entretenir son jeu-service. Conserver l'attention des joueurs est d'autant plus important qu'il semblerait que GTA 6 n'est pas prévu avant plusieurs années et que maintenir un haut niveau de rentabilité de GTA Online est une priorité.

Pour rappel, de récentes rumeurs sérieuses affirment de GTA 6 sera lui aussi accompagné de Grand Theft Auto Online et que les deux itérations du jeu-service pourraient être liées. Mais en attendant la sortie de GTA 6, Rockstar doit dans un premier temps se concentrer sur la préparation et la sortie des versions PS5 et Xbox Series X|S de GTA V/Online, toujours prévue pour le mois de novembre prochain.

Pensez-vous que Rockstar a raison de faire le ménage parmi les Jobs proposés dans GTA Online ? Avez-vous l'impression que certains sont plus fréquemment utilisés que d'autres par les joueurs ? Jouez-vous toujours à GTA Online ?