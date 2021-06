GTA 6 : Vice City, époque, personnages jouables, période de sortie, les dernières rumeurs

Même s'il n'a toujours pas été annoncé par Rockstar Games, Grand Theft Auto VI est clairement un des jeux vidéo les plus attendus. Et en attendant que l'éditeur américain présente officiellement ce sixième épisode, les joueurs intéressés doivent se contenter des déclarations d'insiders et autres leakers.

Les rumeurs du jour concernant GTA 6 viennent de Tom Henderson, YouTubeur habituellement réputé pour ses scoops concernant des licences comme Call of Duty ou Battlefield. Le vidéaste, qui avoue volontiers ne pas être connu pour ses informations concernant la série de Rockstar, explique avoir eu envie de partager les choses que ses sources lui ont dites à propos de GTA 6 au cours des dernières années. Il conseille cependant à ses spectateurs de prendre ces détails avec des pincettes en attendant des annonces officielles de la part de l'éditeur du jeu.

À propos de la ville dans laquelle se déroulera GTA 6, Tom Henderson explique avoir entendu que Vice City fera bel et bien partie des zones dans lesquelles se déroulera l'action du jeu. En revanche, le YouTubeur indique que ses sources lui ont précisé qu'il s'agira d'un Vice City contemporain et non d'un retour dans les années 80 comme le proposait le mythique Grand Theft Auto Vice City. Le choix de proposer une version moderne de Vice City est lié à la nécessiter de faciliter l'intégration de cette nouvelle map dans GTA Online.

Pour ce qui est de l'envergure de la map, elle ne sera pas aussi grande que ce que certaines "fuites" laissaient entendre selon Tom Henderson. Il indique en revanche que cette map pourrait s'agrandir au fil du temps. En effet, il a entendu qu'il se pourrait que de nouvelles zones soient ajoutées via du DLC ou que d'autres soient modifiées au cours d'événements in-game similaires à ceux ayant lieu dans Fortnite.

Comme la rumeur l'indiquait précédemment, GTA VI permettra bel et bien d'incarner plusieurs personnages selon les informations glanées par Tom Henderson. Et comme cette même rumeur l'affirmait, un de ces protagonistes sera de sexe féminin. Il ajoute même que d'après ce que ses sources lui ont indiqué, cette femme sera le cerveau du groupe et sera, entre autres choses, une spécialiste du hacking. Toujours à propos d'informatique, il se pourrait qu'il soit question de cryptomonnaie dans GTA 6. Et ce, aussi bien dans le mode Histoire que dans GTA Online.

Entre (un peu) beaucoup de patience ?

En ce qui concerne la période de sortie de Grand Theft Auto VI, Tom Henderson n'a pas entendu de date précise. En se reposant sur les informations qu'il a reçues, il table sur une sortie en 2024-2025 et indique que cette estimation n'est pas liée au niveau d'avancement du développement du jeu. Il explique tout d'abord avoir entendu que des suites de la publication d'articles concernant le crunch chez Rockstar Games, l'éditeur se focalise en ce moment sur le bien être de ses employés. Sans crunch, le temps de développement est logiquement rallongé.

Ensuite, le vidéaste indique que selon ses informations, Rockstar ne veut pas avoir à retarder publiquement la sortie de GTA 6 une fois sa date de commercialisation annoncée. L'éditeur américain souhaite donc être certain à 100% de la date de sortie du jeu avant de l'annoncer. Enfin, il semblerait que GTA VI soit uniquement prévu sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Les deux consoles de nouvelle génération souffrant encore de problèmes d'approvisionnement, Rockstar veut attendre que les parcs installés de ces machines augmente sensiblement avant de lancer son jeu afin d'optimiser les profits.

De plus, rien ne presse actuellement Rockstar Games et sa maison-mère Take-Two Interactive. Le duo Grand Theft Auto V-Grand Theft Auto Online continue de rencontrer un succès insolent et leur sortie le 11 novembre prochain sur PS5 et Xbox Series X|S devrait permettre à l'éditeur américain de patienter d'un point de vue financier.

Comme indiqué plus haut, le statut de rumeur de ces informations fait qu'il est important de les prendre au conditionnel. Rien de ce qui est relayé par Tom Henderson n'est cependant suffisamment farfelu pour paraître improbable. L'affaire reste donc à suivre.

Que pensez-vous de ces nouvelles rumeurs ? Vous semblent-elles crédibles ? Et si les informations incluses finissent par être confirmées par Rockstar Games, vous satisfont-elles ? Quand sortira GTA 6 selon vous ? Quand sortira le jeu selon vous ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.