Nintendo Switch : Un des jeux japonais les plus charmants à venir dévoile une nouvelle vidéo

Lors du Nintendo Direct de février dernier, un jeu présenté uniquement dans la version japonaise de l'émission avait, grâce à son style, réussi à faire du bruit aux quatre coins de la planète. Alors qu'il s'apprête à sortir dans son pays d'origine, ce titre pour le moins bucolique se montre à nouveau.

Millennium Kitchen et Neos viennent de diffuser la deuxième bande-annonce de Crayon Shin-chan : Ora to Hakase no Natsuyasumi, jeu attendu ce mois-ci sur les Nintendo Switch japonaises. Cette vidéo sert à rappeler au bon souvenir des utilisateurs de la console de Nintendo l'arrivée imminente de ce jeu aux thématiques et à l'univers pour le moins coloré.

Comme le titre du jeu l'indique, ce dernier se déroule dans l'univers de Crayon Shin-chan, célèbrissime anime/manga. C'est d'ailleurs ce même Shin-chan que les joueurs incarnent dans ce nouveau titre. Le joueur accompagne donc le facétieux petit garçon pendant ses vacances d'été.

En plus de suivre l'histoire de Crayon Shin-chan : Ora to Hakase no Natsuyasumi, l'utilisateur pourra prendre part à diverses activités comme le jardinage, la collecte de cartes, la pêche ou encore la chasse aux insectes. Si cette exclusivité Switch cherche clairement à reproduire l'ambiance si particulière des vacances d'été à la campagne au Japon, il ne sera pas dénué de l'humour que les gens attendent d'une aventure de Shin-chan.

Sortie en Europe envisageable ?

Comme indiqué précédemment, Crayon Shin-chan : Ora to Hakase no Natsuyasumi a été conçu par Kaz Ayabe, le créateur de My Summer Vacation, célèbre (au Japon) série de jeux sortis sur PSOne, PS2, PS3 et PSP dont le concept était de reproduire le déroulement des vacances d'été à la campagne des enfants japonais.

Pour rappel, Crayon Shin-chan : Ora to Hakase no Natsuyasumi est prévu pour le 15 juillet prochain, uniquement au Japon. En ce qui concerne une éventuelle sortie du jeu en Europe, rien n'a pour l'instant été annoncé. En février dernier, Kaz Ayabe avait déclaré sur Twitter qu'il allait "faire de son mieux" pour permettre à son jeu de sortir sur le vieux continent. Mais à l'heure où sont écrites ces lignes, il semblerait qu'il n'a pas (encore) atteint son objectif.

