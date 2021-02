Nintendo Switch : Un jeu charmant annoncé pendant le Nintendo Direct... au Japon uniquement

Même si le contenu des Nintendo Direct soit dans l'ensemble similaire d'un territoire à l'autre, il arrive toujours que certaines zones aient droit à des jeux qui ne sont pas destinés à paraître ailleurs. Le Nintendo Direct d'hier soir l'a une nouvelle fois montré. Et il est probable que certains joueurs Switch occidentaux se mettent à envier leurs homologues japonais.

La version nippone du Nintendo Direct diffusé hier soir a été le théâtre de l'annonce d'un jeu totalement inattendu qui est immédiatement venu se placer sur la liste des jeux impatiemment attendus par les joueurs Switch amoureux du Japon. Ce jeu, c'est Crayon Shin-chan : Ora to Hakase no Natsuyasumi (ce qui pourrait être traduit par Crayon Shin-chan : Mes Vacances d'Été avec le Professeur).

Comme l'indique le titre du jeu, il s'agit d'une nouvelle adaptation vidéoludique du célèbre manga/anime Crayon Shin-chan. Et ce nouveau jeu a pour particularité d'être une sorte de crossover spirituel avec la série des Boku no Natsuyasumi, connue en anglais sous le titre de My Summer Vacation.

En effet, comme le rapporte le site Kotaku, Crayon Shin-chan : Ora to Hakase no Natsuyasumi a été conçu par Kaz Ayabe, le créateur de My Summer Vacation, série avec des jeux parus sur PSOne, PS2, PS3 et PSP et dont le concept était de reproduire le déroulement des vacances d'été à la campagne des enfants japonais.

Crayon Shin-chan : Ora to Hakase no Natsuyasumi, prévu pour l'été 2021 sur les Switch japonaises, reprend ce concept et demande aux joueurs de prendre part à diverses activités comme la pêche ou encore la chasse aux insectes. Le tout bien évidemment saupoudré de l'humour si particulier de Crayon Shin-chan.

Et comme le montre la première bande-annonce du jeu, ce dernier bénéficie d'un style visuel véritablement charmant et d'une ambiance particulièrement dépaysante (et tout particulièrement en cette période de possibilités de voyage limitées). Il ne serait en tout cas pas étonnant que les amoureux du Japon tombent sous le charme de ce nouveau titre en regardant cette première bande-annonce.

À l'heure où sont écrites ces lignes, Crayon Shin-chan : Ora to Hakase no Natsuyasumi n'a malheureusement pas été annoncé hors du Japon. Les gens que l'import ou le fait de jouer en japonais n'effraient pas savent donc ce qui leur reste à faire.

Les autres n'ont qu'à croiser les doigts (et éventuellement faire connaître leur envie sur les réseaux sociaux). Et tout espoir n'est pas perdu. En effet, Kaz Ayabe a déclaré sur son compte Twitter personnel qu'il allait "faire de son mieux" pour que le jeu sorte en Europe. Affaire à suivre comme dirait l'autre.

