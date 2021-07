Nintendo Switch : Un autre jeu s'approche du million d'exemplaires vendus

C'est un fait avéré, les jeux qui se vendent le mieux sur les consoles Nintendo sont les titres directement produits par Nintendo. En plus d'être extrêmement populaire, la Switch a, grâce à son concept et ses fonctionnalités, inspiré des développeurs et éditeurs tiers. Et certains d'entre eux ont eux aussi réussi à tirer leur épingle du jeu en termes de ventes.

À lire aussi : La Nintendo Switch Pro imminente ? Le président de Nintendo botte en touche

À en croire un article publié sur le site japonais Gamer, le très utile Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise vient de passer le cap des 800.000 exemplaires distribués à travers le monde. Ce chiffre tient à la fois compte des exemplaires physiques distribués et les versions dématérialisées vendues sur l'eShop.

Le jeu de fitness via le shadow boxing continue sur sa lancée et bénéficie d'un contexte favorisant ses bonnes ventes. Vu le rythme où vont les choses, il ne serait pas surprenant que Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise passe le million d'exemplaires vendus avant la fin de cette année.

Mais où s'arrêtera-t-il ?

D'une manière générale, il apparaît que la série des Fitness Boxing figure désormais parmi les licences importantes de la Switch. En effet, avec un premier épisode ayant passé le million d'exemplaires distribués, et une suite bien partie pour suivre le même chemin en quasiment autant de temps, la série devrait prochainement passer le cap des deux millions d'exemplaires vendus à travers le monde.

Histoire de conserver l'attention des utilisateurs de Fitness Boxing 2, Imagineer a diffusé plusieurs packs de contenu additionnel gratuit (contenant des séries d'exercices plus difficiles). Et pour capitaliser encore plus sur cette popularité, le studio japonais a récemment commercialisé le pack de DLC "Voyage en musique." Ce dernier, vendu 4,99 euros, ajoute dix musiques (composées spécialement pour le jeu) sur lesquelles faire son sport.

Piqure de rappel, Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise reprend en très grande partie le système de jeu du premier épisode. Il ajoute malgré tout des options ayant pour but de rendre l'expérience plus complète. Notre test du jeu est disponible à cette adresse. Et pour ceux qui aimeraient l'essayer avant de l'acheter, une démo du jeu est dès à présent disponible sur l'eShop de la Switch.

Avez-vous essayé Fitness Boxing (1 ou 2) sur Switch ? Si oui, qu'en avez-vous pensé ? Avez-vous "profité" de la pandémie de COVID-19 pour faire du sport à l'aide de vos consoles ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.