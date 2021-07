Among Us : Les versions physiques et collectors arrivent sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series

Décidément, le jeu d'Innersloth n'en finit plus de faire l'actualité : alors que la plupart des versions consoles continuent de se faire désirer, l'éditeur Maximum Games annonce aujourd'hui l'arrivée de versions physiques et au moins aussi collector du célèbre Among Us. Pas une, pas deux, mais bien trois fois. Adjugé, vendu.

Quelque soit votre niveau de perfidie et de traîtrise, il devrait y en avoir pour tous les goûts et tous les prix, puisque ce sont bien trois éditions Collectors d'Among Us, toutes disponibles dans notre galerie d'images, qui viennent d'être annoncées sur PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series. Et parce que nous sentons déjà les couteaux s'aiguiser, les voici... sans plus tarder !

Édition Crewmate

Facturée 32,99 euros, elle inclut :

Le jeu de base Among Us et tous ces DLC : Packs de skins Airship, Polus et MIRA HQ ; packs de bestioles Hamster, Krabouille, Poulpe, Stickmin et pack Mini-coéquipier

Contenu téléchargeable exclusif de vente en boutique

Boîtier lenticulaire 3D de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio

Feuille d'autocollants Syndrome de l'imposteur, par Alyssa Herman

Une des douze cartes d'accès holographiques Mira HQ spécial de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio

Carte du Skeld, format affiche, créée par Cannon Kissane

Code utilisable pour obtenir 6 fonds d'écran pour PC et smartphone d'Amy Liu, de chez Innersloth

Édition Impostor

Facturée 49,99 euros, elle inclut :

Le jeu de base Among Us et tous ces DLC : Packs de skins Airship, Polus et MIRA HQ ; packs de bestioles Hamster, Krabouille, Poulpe, Stickmin et pack Mini-coéquipier

Contenu téléchargeable exclusif de vente en boutique

Boîtier lenticulaire 3D de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio

Feuille d'autocollants Syndrome de l'imposteur, par Alyssa Herman

Une des douze cartes d'accès holographiques Mira HQ spécial de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio

Carte du Skeld, format affiche, créée par Cannon Kissane

Code utilisable pour obtenir 6 fonds d'écran pour PC et smartphone d'Amy Liu, de chez Innersloth

Tour de cou coéquipier contre imposteur de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio

Peluche coéquipier violet de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio

Pin's en émail « Tournoyer dans l'espace » de Cynthia Her

Boîtier Édition Impostor en édition limitée

Édition Ejected

Facturée 89,99 euros, elle inclut :

Le jeu de base Among Us et tous ces DLC : Packs de skins Airship, Polus et MIRA HQ ; packs de bestioles Hamster, Krabouille, Poulpe, Stickmin et pack Mini-coéquipier

Contenu téléchargeable exclusif de vente en boutique

Steelbook® édition limitée de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio

Feuille d'autocollants Syndrome de l'imposteur, par Alyssa Herman

Une des douze cartes d'accès holographiques Mira HQ spécial de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio

Carte du Skeld, format affiche, créée par Cannon Kissane

Code utilisable pour obtenir 6 fonds d'écran pour PC et smartphone d'Amy Liu, de chez Innersloth

Tour de cou coéquipier contre imposteur de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio

Peluche coéquipier violet de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio

Pin's en émail « Tournoyer dans l'espace » de Cynthia Her

Couverture en polaire Coéquipier de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio

Bonnet Imposteur rouge de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio

Boîtier Édition Ejected en édition limitée

Seul bémol : puisque le mystère autour de l'arrivée du jeu sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series demeure, toutes ces versions physiques sortiront... plus tard dans l'année. Quelle traîtrise.