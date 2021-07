Switch OLED : Un responsable marketing de Nintendo conseille de rester sur l'ancien modèle "si l'écran ne vous plaît pas"

Dès son annonce, la Nintendo Switch OLED a lancé des débats, parfois virulents, entre les personnes intéressées par cette nouvelle version de la console et les joueurs déçus qui espéraient une vraie révision hardware plus puissante. Du côté du constructeur, on n'hésite visiblement pas à déconseiller l'achat de la Switch OLED.

À lire aussi : Japon : La Nintendo Switch dépasse la barre des 20 millions

Même si le but des constructeurs de consoles est de vendre le plus d'exemplaires possible de leurs machines, chez Nintendo, prétendre que la nouvelle Switch OLED s'adresse à tous les joueurs, y compris ceux qui ont déjà un des précédents modèles de Switch, ne semble pas faire partie de la stratégie commerciale.

C'est en tout cas ce que pousse à croire une interaction ayant eu lieu hier sur Twitter entre JC Rodrigo, manager en charge du marketing produit chez Nintendo of America (et précédemment vu dans des streams Treehouse), et un internaute.

Lorsque ce dernier lui a demandé si la Nintendo Switch OLED "tourne mieux" que la Switch actuelle, JC Rodrigo a répondu par la négative et a ajouté une remarque qui risque de faire parler (propos relayés par le site VGC) :

Nope. Not what's for. Stick with the current one if you're not digging the screen. - JC Rodrigo (@JCRodrigo_) July 6, 2021

Non. Elle n'est pas là pour ça. Reste sur la Switch actuelle si l'écran ne te plaît pas.

Le mérite d'être honnête

Même s'il indique sur son profil Twitter que les opinions qu'il exprime dans ses tweets sont les siennes "et pas celles de Mario" (autrement dit, pas celles de Nintendo), il n'est pas certain que son employeur apprécie sa manière de présenter les choses.

Cela étant dit, sa manière de dire que la Switch OLED "n'est pas là pour" mieux tourner que la Switch actuelle a de quoi intriguer. Elle peut en effet laisser penser que Nintendo prépare en parallèle une autre Switch aux capacités mises à jour. Théorie à laquelle semblent adhérer de nombreux analystes et journalistes.

Quoi qu'il en soit, il sera intéressant de voir si JC Rodrigo va laisser ce tweet en ligne ou s'il sera supprimé dans les heures à venir. Pour rappel, Nintendo a confirmé hier que le processeur sous le capot de la Nintendo Switch OLED est le même que celui présent dans la Switch originale. Cette nouvelle version de la console hybride est prévue pour le 8 octobre prochain.

Ces déclarations publiques d'un représentant de Nintendo vous surprennent-elles ? Pensez-vous que ce tweet va rester en ligne ? Estimez-vous que JC Rodrigo a raison ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.