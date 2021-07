La Switch OLED est-elle une "Switch Pro" ? Nintendo clarifie sa puissance

Nintendo a enfin annoncé son nouveau modèle de Switch plus tôt cet après-midi. Et il apparaît à première vue que ce dernier a pour principal changement la présence d'un écran OLED légèrement plus grand et de meilleure qualité que celui présent sur la console originale. Mais quid de la puissance ? Y'a-t-il du changement ? Nintendo vient de clarifier la chose.

À lire aussi : Vers de nouvelles mini consoles Nintendo ? Shuntaro Furukawa "répond"

Sur la page du site officiel de Nintendo consacrée à la Nintendo Switch OLED, le constructeur japonais précise à propos du CPU/GPU de la console qu'elle embarque un "Processeur NVIDIA Tegra personnalisé." Cette description pour le moins vague peut vouloir dire que le processeur est le même que celui de la Switch originale, tout comme il peut signifier que la nouvelle console embarque une nouvelle version du Tegra custom.

Afin de ne pas laisser planer le doute plus longtemps, et éventuellement décevoir les joueurs qui espéraient que cette Nintendo Switch OLED corresponde à une véritable "Nintendo Switch Pro" plus puissante, la firme de Kyoto a précisé au site américain The Verge que :

(La Nintendo Switch OLED) n'a pas de nouveau processeur ou plus de RAM que de précédents modèles de Nintendo Switch.

Pour le boost, faudra repasser

Voilà qui a le mérite d'être clair. Nintendo va continuer encore un temps avec les capacités originales de la Switch. Et ce, même si des informations venues de médias sérieux et des données trouvées dans le firmware de la Switch indiquent que le constructeur s'est intéressé à la 4K pendant au moins un temps.

Pour rappel, la Nintendo Switch OLED affichera, à l'instar de sa grande soeur, les jeux en 720p en mode portable et en 1080p en mode docké. La durée de vie de la batterie sera elle aussi équivalente à celle proposée actuellement par la Switch. En revanche, la capacité de stockage passe de 32 Go à 64 Go et la Switch OLED bénéficiera, sur le papier au moins, d'un meilleur son que le modèle original.

Comme indiqué précédemment, la Nintendo Switch OLED sortira en Europe le 8 octobre prochain.

Que vous inspire cette mise au point effectuée par Nintendo ? Vous déçoit-elle ? Ou vous attendiez-vous à ce que la puissance de la machine n'évolue pas ? Comptez-vous vous procurer une Switch OLED ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.