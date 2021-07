Lost Judgment : La cinématique d'introduction et le thème musical dévoilés

Les joueurs qui ont donné sa chance à Judgment se souviennent souvent avec nostalgie de sa cinématique d'introduction pour le moins stylisée et accompagnée de la chanson Arpeggio d'Alexandros. Pour sa suite, le Ryo Ga Gotoku Studio a, une fois n'est pas coutume, mis l'accent sur le thème musical. Et il est dès à présent possible de le découvrir.

SEGA, et plus particulièrement son Ryu Ga Gotoku Studio, viennent de diffuser au Japon une émission consacrée à l'actualité de ce dernier. Le jeu du moment étant Lost Judgment, le gros de l'émission était logiquement consacré aux nouvelles aventures de Takayuki Yagami.

Et comme l'éditeur japonais l'avait promis, il a profité de cette occasion pour dévoiler la cinématique d'introduction de son jeu ainsi que la chanson qui l'accompagne. Cette cinématique d'introduction est disponible sans plus attendre ci-dessus. La chanson s'intitule 蝸旋 (Rasen) et est interprétée par jon-YAKITORI feat. Ado. Et comme c'était le cas dans le premier Judgment, cette cinématique sert à mettre en avant les différents personnages au coeur de l'intrigue.

Une sortie qui approche à grands pas

Pour rappel, Lost Judgment sortira le 24 septembre prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One. Pour la première fois de l'histoire des jeux Yakuza (et leurs spin-offs), ce titre aura droit à une sortie mondiale simultanée. Et comme de nombreuses personnes se posent encore la question dès qu'il est question d'un jeu du Ryu Ga Gotoku Studio, Lost Judgment bénéficiera bien de sous-titres en français.

Pour ceux qui souhaiteraient en apprendre davantage au sujet de Lost Judgment, son événement de présentation (feat. Gameblog) est disponible à cette adresse.

Que pensez-vous de cette cinématique d'introduction et de la chanson qui l'accompagne ? Préfériez-vous celle du premier Judgment ? Lorsque vous jouez à un jeu du Ryu Ga Gotoku Studio, jouez-vous avec les voix japonaises ou les voix anglaises ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.