Judgment Day : Suivez en direct et en français l'événement de SEGA demain après-midi

Depuis plusieurs jours, SEGA et son Ryu Ga Gotoku Studio teasent la tenue prochaine d'un mystérieux "Judgment Day." Les joueurs savent désormais quand et où cet événement en ligne aura lieu, et il s'avère qu'ils n'auront pas à attendre très longtemps avant de découvrir ce que le studio de Toshihiro Nagoshi, Daisuke Sato et les autres mijotent.

Plusieurs jours après le lancement d'un mystérieux compte à rebours très clairement lié à Judgment sur les réseaux sociaux, SEGA a révélé que ce qui se cache derrière ce teasing sera révélé au cours d'un livestream intitulé "Judgment Day" et diffusé sur YouTube.

Ce livestream débutera donc le vendredi 7 mai à 16h heure de Paris, et, à en croire SEGA, sera diffusé simultanément en Amérique du Nord, au Japon et en Europe. Histoire de vous simplifier la vie, vous pourrez suivre cet événement en direct et en français ici même à l'heure H.

Dans le cadre du teasing de ce "Judgment Day," SEGA diffusé de très courts extraits vidéo qui ne sont pas tirés du premier Judgment, mais qui se déroulent clairement dans l'univers de ce dernier. Ces courts extraits, ainsi qu'un récent dépôt de marque effectué par SEGA au Japon poussent clairement à penser que l'éditeur au logo bleu prépare l'annonce de la suite des aventures de Takayuki Yagami.

