Final Fantasy VII Remake Part 2 : Les développeurs évoquent encore plus de changements

Quand il n'y en a plus, il y en a encore ! Alors que nous vous parlions déjà d'eux pas plus tard qu'hier, le duo de coréalisateurs Naoki Hamaguchi et Motomu Toriyama remettent le couvert, et pour cause : chargés d'assuré la promotion de Final Fantasy VII Remake Intergrade, les deux compères ont entamé un tour du monde des médias, et répandu ici et là la bonne parole.

Après le Washington Post, c'est au tour de nos confrères d'IGN de passer au grill de leurs questions les deux officiels, qui prennent évidemment un soin tout particulier à ne surtout pas trop en dire sur "l'après", soit l'hypothétique Final Fantasy VII Remake Part. 2, vers lequel converge désormais tous les yeux des rôlistes avertis.

J'me présente, j'm'appelle Wutaitai

Non sans marcher sur des oeufs, ils reprennent d'abord à leur compte les récentes déclarations de Tetsuya Nomura, qui occupe désormais le rôle de directeur créatif sur cette seconde partie, et parlait sous le contrôle du grand chef Yoshinori Kitase, histoire de ne pas commettre d'impair. La suite des événements sera donc assurément plus libre et ouverte que les bas-fonds de Midgar :

Dans le premier épisode, les joueurs ont pu découvrir une sorte de film interactif grâce à la combinaison des graphismes et du gameplay. En ce qui concerne les améliorations de la suite - je devrais plutôt parler de "changements" - Cloud et sa bande vont quitter Midgar et explorer la carte du monde, et notre plus grand défi consiste à proposer de nouvelles mécaniques qui s'appuieront sur l'immensité de cet environnement.

Les joueurs de l'original ne seront pas surpris : après être sortie de l'imposante cité industrielle, notre petite troupe profitait en effet d'une exploration un brin plus libre, explorant le brumeux passé de Cloud dans la ville de Kalm, infiltrant l'armée de la Shinra dans la ville de Junon, ou rejoignant la très côtière cité de Costa del Sol après une traversée mouvementée.

Coming next, in Final Fantasy VII

Et s'il était clair depuis déjà plusieurs années que Final Fantasy VII Remake stopperait sa course folle à la sortie de Midgar, ou s'arrêtera donc la suite ? Si le mystère reste aussi entier que le lait servi au Septième Ciel, Hamaguchi et Toriyama font part d'une curieuse réflexion :

Il faudra sans doute un bon moment avant que le Wutai n'apparaisse véritablement. En revanche, il se pourrait que l'histoire soit présentée sous de nouveaux aspects en cours de route.

Et hop : en deux phrases, la bombe est larguée. Comme nous, finalement. La présence de Yuffie dans Intergrade, à plus forte raison en tant que personnage jouable, laissait évidemment présager son retour dans la suite de Final Fantasy VII Remake, mais sa rencontre avec le quintet sorti de Midgar pourrait prendre de nouvelles formes.

Quant au village Wutai, les joueurs de Crisis Core savent à quel point le village de rebelles pourrait être lié à un certain personnage aperçu lors des scènes finales de Final Fantasy VII Remake et d'Intergrade... Mais nous n'en dirons évidemment pas plus. Décidément, quel suspens !

Que concluez-vous des déclarations évasives des deux coréalisateurs ? Où pourrait donc s'arrêter la seconde partie de Final Fantasy VII Remake ? Faites-nous part vos avis (gold) saucés dans les commentaires ci-dessous.