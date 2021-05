Final Fantasy VII Remake Part 2 : Nomura donne des nouvelles du développement

A à un mois de la ressortie de Final Fantasy VII Remake (oui, déjà) via une version Intergrade tout ce qu'il y a de plus next-gen, Square Enix continue de capitaliser sur l'épisode le plus juteux de sa licence phare. Malgré toute la sympathie que suscite cette voleuse de Yuffie, les plus pressés des rôlistes pensent déjà à l'après.

Celui qui se fait pour l'heure appeler Final Fantasy VII Remake Part. 2 a rapidement passé une tête lors du livestream diffusé par le géant du J-RPG ce weekend, par l'intermédiaire de Tetsuya Nomura, quand bien même il n'en serait plus co-réalisateur.

Je sais rien, mais je dirai tout

Si l'intéressé avait déjà parlé de la transition et du développement sur PlayStation 5, il a cette fois pris des gants pour évoquer l'après-Midgar. Preuve que l'heure est grave, le trublion a même osé l'impensable : demander son avis préalable au producteur Yoshinori Kitase. Non ? Si :

Je vois beaucoup de commentaires de gens qui demandent ce qu'il se passe avec "Part. 2". Je me doutais que cela allait arriver, alors ce matin, j'ai appelé Kitase pour lui demander si je pouvais au moins en parler un peu.



C'est rapidement devenu un sacré bazar. Il nous a fallu obtenir l'autorisation de plusieurs départements, alors même que je ne comptais pas dire grand chose ! Mais j'étais presque coincé : il y a tellement de responsables différents qui doivent donner leur feu vert que moi-même, j'ai été surpris. A-t-on besoin de vérifier ça avec autant de monde ? Je pensais qu'il fallait juste poser la question.



Donc, ce que je peux dire, c'est que le développement se passe bien. Nous ferons des annonces au moment venu, mais en ce moment, sachez que Cloud évolue au milieu de beaucoup de nature. L'ambiance et l'atmosphère sont très différentes de "Part. 1", et je pense donc que les joueurs l'apprécieront. Sachez aussi que l'histoire de "Part. 2" débutera juste après la fin d'Intergrade, alors nous espérons que vous y jouerez !

Voilà qui ressemblerait presque à de la publicité déguisée. Sacré Nomura. Pour découvrir les aventures de Yuffie, et donc découvrir où reprendra l'intrigue de l'aventure, il faudra patienter jusqu'à l'arrivée de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur PS5 (en attendant d'éventuels portages), le 11 juin prochain.

Merci à @aitaikimochi pour la traduction.