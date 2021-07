Final Fantasy VII Remake Part 2 : Les réalisateurs parlent des nouveautés et des scènes modifiées

Triomphalement sorti 5 ans après son annonce du même calibre, Final Fantasy VII Remake cède logiquement le pas à sa suite, dont le nom reste évidemment encore bien mystérieux. Reste maintenant aux développeurs la délicate tâche de préparer l'arrivée de cette suite, sans jamais trop en dévoiler. Un difficile exercice d'équilibriste que tente aujourd'hui sous nos yeux ébahis une partie de l'équipe.

C'est dans les colonnes du Washington Post que les coréalisateurs Naoki Hamaguchi et Motomu Toriyama ont ainsi parlé de "l'après", en prenant soin de s'appuyer sur la mouture Intergrade tout récemment débarquée sur PS5. L'entretien explique en effet que le nouveau système de combo développé autour de Yuffie et de son comparse Sonon devrait ainsi faire son retour dans Final Fantasy VII Remake Part. 2 :

Nous sommes très satisfaits de la forme finale que nous avons donné au système de combat qui mélange la stratégie de l'original avec une action en temps réel. Avec l'arrivée d'Intermission, nous avons également ajouté la possibilité d'effectuer des combos, ce qui change l'aspect stratégique. Nous souhaiterions nos appuyer sur ces nouvelles mécaniques pour la suite de l'aventure.

Et parce que les informations sur cette refonte ambitieuse (et chapitrée) furent nombreuses et parfois noyés dans la masse, le duo réitère les intentions déjà explicitées par le réalisateur Yoshinori Kitase : profitant des nombreux spin-offs sortis depuis Before Crisis, la "série" ira piocher dans son univers étendu. Intergrade a de ce point de vue déjà tracé la voie :

Le monde de Final Fantasy VII Remake s'est largement élargit après la sortie de l'original. Nous souhaitons cumuler tous les travaux sortis jusqu'à aujourd'hui. Certains adversaires comme Weiss ou Nero sont capables d'insuffler une forme de profondeur et de noirceur.

Et parce que la fin du premier épisode laisse présager que bien des surprises et autres transformations interviendront dans la suite de l'aventure, une scène en forme de rencontre restée en travers de la gorge de bien des rôlistes de l'époque devrait elle aussi faire l'objet d'une refonte, et c'est tant mieux :

Yuffie est une jeune femme énergique et pleine de vie, et elle fera son retour après les événements vécus dans l'épisode Intermission. Nous pensons donc que sa rencontre avec Cloud et son équipe sera plus attrayante. La position du clan Wutai est désormais plus proéminente, ils représentent une véritable opposition à la Shinra, et nous pourrons en profiter pour rendre l'histoire plus haletante.

Voici donc votre curiosité piquée, mais le duo de réalisateurs n'entend pas s'éclipser sans un dernier teasing qui devrait évidemment faire réagir les nombreux docteurs ès Final Fantasy VII, qui se demandent évidemment quelle tournure prendront bientôt (nous l'espérons) les événements :

Il va sans dire que nous l'avons déjà fait avec Intergrade, mais il nous paraît très important que le prochain épisode n'endommage pas les souvenirs du matériau d'origine, mais parvienne tout de même à surpasser les attentes du public.

Vous le voyez arriver du coup, le coup de sabre ? Nous aussi. N'hésitez pas à nous faire part de vos théories les plus folles dans les commentaires ci-dessous.