Mortal Kombat 11 Ultimate : NetherRealm annonce l'arrêt des DLC et son envie de nouveauté

Lancée au printemps 2019, la version vanilla de Mortal Kombat 11 n'a eu de cesse de s'enrichir au fur et à mesure des mois, pour finalement passer à la nouvelle génération via une version Ultimate, qui n'abandonnait pas pour autant le juteux modèle de kombattants additionnels à payer rubis sur l'ongle. Jusqu'à aujourd'hui.

Deux Kombat Packs remplis d'invités venus du septième art et une parenthèse Aftermath intégrée à la formule Ultimate plus tard, NetherRealm semble avoir épuisé toutes ses idées : après 37 kombattants au roster de cet épisode habilement qualifié de "mortel" par notre esthète maison, la source est tarie. Les p'tits gars de Chicago ont en effet annoncé leur envie de passer à autre chose :

NetherRealm is now focusing on its next project and after more than two years of supporting Mortal Kombat 11, DLC for the game, including characters, has come to an end.