PSP : Malgré la fermeture du Store, les jeux seront toujours accessibles, explications

Bien qu'il s'en défende publiquement, le boss final de Sony Interactive Entertainment n'est pas du genre à faire dans la nostalgie : peu à même de conserver le patrimoine vidéoludique des générations précédentes, Jim Ryan préfère regarder vers l'avenir, et penser aux prochains studios qu'il pourrait bientôt racheter. C'était sans compter sur ces fichus joueurs, et leur capacité de mobilisation.

Y a-t-il encore un pilote dans l'avion ? C'est que la communication de Sony commence à partir dans tous les sens : en mars dernier, le constructeur annonçait publiquement son intention de fermer définitivement les boutiques en ligne des "antiques" des PlayStation 3 et Vita - qui permettait également de récupérer les versions Classics de jeux PSP -, avant de rétropédaler dès le mois suivant, expliquant avoir pris une "mauvaise décision".

J'ai la mémoire qui flanche

L'affaire était alors renvoyée au 2 juillet (c'est aujourd'hui), une date qui marque l'ouverture d'un troisième acte, ou le constructeur décidément peu prompt à s'en tenir à une feuille de route change une nouvelle fois son fusil d'épaule. S'il ne sera effectivement plus possible de procéder à des achats in-game dans des jeux PSP comme cela était notifié, lesdits jeux de la première portable maison seront finalement toujours accessibles via les boutiques en ligne des deux survivantes :

Vous pourrez toujours acheter et lancer le contenu PSP disponible sur le PlayStation Store de la PS3 et de la PS Vita. Cependant, vous ne pourrez plus effectuer d'achat de contenu PSP par le biais de la boutique du jeu.

La trentaine de jeux précédemment listés et menacés de disparition devrait donc (temporairement) être sauvée, et les amateurs de la sauvegarde du fragile patrimoine vidéoludique.

Mais pour combien de temps ? Si la date du 2 juillet devait un temps sonner le glas de la boutique en ligne de la PS3, Sony avait également pris soin de fixer la fermeture de cette de la Vita au 27 août prochain. Le site officiel précise d'ailleurs qu'un sursis de quatre jours a finalement été décidé :

Lorsque le PlayStation Store pour PlayStation Portable a été fermé en 2016, vous pouviez toujours effectuer des recherches et des achats dans les jeux. À partir du 6 juillet 2021, vous ne pourrez plus effectuer de recherches ou d'achats dans les jeux.

Vu l'incertitude dans laquelle semble se trouver le Japonais, il y a fort à parier pour que cette soit l'occasion d'un nouveau retournement que nous ne manquerons pas de relayer. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire !

